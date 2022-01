Rechazan hábeas corpus de Pedro Castillo contra fiscal Norah Córdova

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima ha rechazado el recurso de hábeas corpus presentado en diciembre pasado por la defensa del presidente Pedro Castillo contra la fiscal provicial Norah Córdova y dos de sus adjuntos para evitar un posible allanamiento en Palacio de Gobierno en el caso Petroperú.

La decisión del magistrado Jorge Ramírez Niño de Guzmán, a la que accedió La República, fue emitida el último domingo y declara improcedente lo sustentado por el abogado de Eduardo Remi Pachas Palacios, abogado de la máxima autoridad del país .

Según lo argumentado por la defensa de Castillo, existe “actuación parcializada, con sesgo y motivación política de la Fiscal Provincial demandada” Norah Córdova, así como afectaciones al derecho a la defensa y a la inviolabilidad del domicilio por las diligencias que encabezó la fiscalía al pedir documentación a Palacio de Gobierno en diciembre pasado.

Resolución que deniega el hábeas corpus de Pedro Castillo.

Al respecto, el juez Niño de Guzmán descartó que exista una amenaza contra Palacio por la investigación en curso así como vulneraciones al derecho del presidente Castillo: “El ingreso no necesariamente tendría las características de una violación del domicilio, puesto que en la primera oportunidad se realizó con autorización y a consideración de esta judicatura, la única posibilidad de que se vuelva a repetir un ingreso es que se haga igualmente con autorización”.

El juez también aclara que “siendo un inmueble con la más alta vigilancia y resguardo, solo podría ingresarse con una fuerza mayor, lo que implicaría un uso de fuerza que dadas las circunstancia es inadmisible. En consecuencia, no es posible considerar que la amenaza sea cierta, pues para evitarlo, su titular, solo tiene que negarse a dar la autorización”.

Por ello también, el Juzgado resalta que la investigación de la fiscal Córdova solo abarca a ciudadanos y exfuncionarios por el delito de colusión y negociación incompatible en el que el presidente Castillo, dada su condición de máxima autoridad, no está comprendido, por lo que no existe un riesgo real de una medida de allanamiento o más grave en su contra.

Argumentos contra el recurso de Pedro Castillo.

Acerca de los cuestionamientos contra Córdova por sus publicaciones contra Castillo en sus redes sociales acusándolo de “terrorista” y “corrupto”, el magistrado indicó además que “la investigación de los actos de la Fiscal demandada que pudieran considerarse que son evidencia de un sesgo, de preferencias políticas o de odio, al ciudadano Presidente, pueden y deben ser materia de investigación por los órganos competentes de su institución” , pero que un hábeas corpus no abarca dicho tema.

Es el órgano de control interno del Ministerio Público el que debe encargarse de definir si hubo un sesgo o no de la fiscal Córdova ensus diligencias y actuaciones relacionadas a Pedro Castillo. Por esta razón, el juez Niño de Guzmán envió copias de su decisión a la Fiscalía para que decida si abre o no una investigación contra Córdova.

Juzgado informa que debe ser Control Interno el que determine el presunto sesgo de la fiscal Norah Córdova.

En resumen, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, determinó que no hay “una situación de riesgo inminente que determine a esta judicatura acceder a la pretensión del demandante, esto es, la de prohibir todo acto de investigación y que de otro lado, resultaría inoficioso prohibir a los mismos que se abstengan o no vuelvan a realizar actos que pudieran desviar la finalidad del acto de investigación”, por lo que las indagaciones del caso Petroperú a cargo de la fiscal Córdova seguirán su curso y no se paralizarán, como lo pidió la defensa de Castillo.

Esta decisión de primera instancia puede ser apelada por el presidente Castillo, por lo que decisión final sobre el caso Petroperú y la fiscal Córdova aún puede ser discutida.