Verónika Mendoza no postulará a algún cargo en Comisión Política de Nuevo Perú

La excandidata presidencial Verónika Mendoza anunció que no participará en las elecciones internas de Nuevo Perú, ya que no aspira a tener algún cargo en el nuevo Comité Político de la agrupación que recientemente no logró su inscripción como partido ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Mediante una carta enviada a los integrantes de Nuevo Perú, la presidenta de dicha agrupación destacó la necesidad de tener renovación de “ideas y liderazgo”.

“Por ello, en coherencia con esta necesidad de transición radical, quiero comunicarles que no postularé a ningún cargo en la elección de la nueva Comisión Política que se llevará a cabo en los próximos días” , señaló.

Mendoza envió el documento en cuestión el último sábado 15 de enero, a pocos días de que el Jurado Nacional de Elecciones declarara improcedente, en última instancia, la solicitud de Nuevo Perú para ser reconocido como partido ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

“Debo decir que también anima mi decisión una necesidad personal de afirmarme en mis raíces, en la construcción de las bases, de crecer espiritual y profesionalmente, de abrazar más a mi familia, de sentir a mi tierra” , añadió.

En ese sentido, la excandidata presidencial de Juntos por el Perú resaltó que continuará asumiendo sus responsabilidades como presidenta de Nuevo Perú hasta que termine su periodo y que se encuentra abierta a apoyar a la próxima Comisión Política que elijan los militantes.

Asimismo, confirmó que continuará formando parte de las filas de la agrupación que tiene cinco años de creación y precisó que se puede aprender de los errores y debilidades que han cometido como grupo, siempre y cuando mantengan una militancia comprometida.