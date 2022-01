Piero Corvetto: “El discurso del fraude es el de la mentira, similar a los antivacunas”

A pesar de que pasaron siete meses desde que se iniciaron las voces del supuesto fraude electoral, Piero Corvetto, jefe de la ONPE, aún recibe insultos en las calles. Él y otras autoridades electorales fueron víctimas de la violencia generada por la grave acusación de Fuerza Popular y representantes de derecha. Ahora exige que se disculpen.

¿Qué fue lo más difícil de las elecciones 2021?

La primera vuelta la hicimos en el peor momento de la pandemia y logramos superar el 70% de asistencia, y llegamos para la segunda vuelta con 5 puntos más. Creo que enfrentarnos a la pandemia, movilizar a la ciudadanía, hacer elecciones seguras, tranquilas, limpias y transparentes fue el mayor reto y lo cumplimos de manera satisfactoria.

Se denunció un presunto fraude electoral, sin embargo, comenzaron a archivarse las denuncias al respecto. ¿Esto demuestra su inexistencia?

Nosotros, desde el primer momento, lo ratificamos de manera contundente: nunca hubo fraude y ningún tipo de irregularidad. ¿Cómo podemos hablar de fraude si en cada etapa del proceso electoral los partidos tienen una presencia importante, si del sorteo a más de medio millón de miembro de mesa se generaron observaciones en 35 casos? ¿Cómo podemos hablar de fraude si los partidos pudieron estar presentes en cada una de las mesas para lo cual no solamente los invocamos sino los capacitamos? ¿Cómo podemos hablar de fraude si tuvieron abiertos los centros de cómputo, si todas las actas se publicaron en la página web de la ONPE y cualquier ciudadano las podía descargar y ver el resultado procesado? ¿Cómo podemos hablar de fraude si ningún miembro de mesa dijo esta no es mi firma? El discurso del fraude es un discurso de la mentira, un discurso similar a los antivacunas. No les importa las consecuencias, la ciencia, la verdad. Les importa solo sus intereses. Por eso es que hemos, en este caso, ganado y seguiremos ganando porque todavía tenemos muchas más denuncias que iremos afrontando de manera exitosa como hasta ahora. El Ministerio Público y el Poder Judicial nos vienen dando la razón de manera plena.

Los personajes de esta narrativa del fraude no se pronuncian. ¿Espera que Keiko Fujimori u otros lo hagan?

No por Piero Corvetto, no por la ONPE, creo que por la democracia que han tratado de erosionar todos aquellos que levantaron las falsas ideas del fraude que llenaron de odio a ciudadanos y ciudadanas movilizándolas, que agarraron calles y plazas para acusarnos a las entidades electorales, para insultarlos, para motivar a que la gente nos agreda, ¿buscando qué? ¿Quebrar la voluntad popular levantando las banderas de la libertad cuando en esencia lo que querían era limitar el derecho al sufragio de quienes piensan diferente a ellos? Todos ellos, incluido (Mario) Vargas Llosa, que creo se encuentra o se ha encontrado absolutamente desinformado, le deben una gran disculpa al país. Espero escuchar a todos, hasta aquellos que dijeron que si yo no entregaba las firmas era un ladrón.

Han intentado dañar la imagen de las instituciones. Sobre las agresiones que recibió ¿en qué estado están?

He recibido dos tipos de agresiones, una de acosamiento callejero que yo esperaba que el MP y la Policía puedan hacer su trabajo. Es imposible para mí poder identificar a quienes acudieron a mi domicilio en cinco oportunidades, por lo menos tres buses los llevaban al parque de mi casa. Definitivamente, alguien ha tenido que pagar eso. A mí me hubiera encantado que haya una investigación seria en el MP sobre quiénes eran los financistas de eso. Ahí hay algo que queda pendiente. La otra agresión es la que sufrí en el Regatas, en donde un socio luego de haber ingerido alcohol, me agrede delante de mi esposa y mis dos hijos verbalmente y luego, en el baño, me mete cinco golpes. En ese caso yo denuncié el caso al interior del club y en el MP. El Poder Judicial ha sancionado a Enrique Zignago con seis meses de prisión suspendida y una reparación civil de 350 soles. Al interior del club me sancionaron seis meses por haber hecho pública la versión física y verbal. Adujeron que había mellado el buen nombre del club y me amonestaron porque intervine en el momento en que el efectivo de seguridad fue a identificar al agresor a pedido mío. El desprestigio de nosotros y nuestras instituciones –el doctor Salas Arenas y yo estamos acompañado de un equipo de profesionales de primera línea–, sí se ha mellado frente a gente que en la calle sigue insultando. Pero hay que tomar en consideración que son gente que está desinformada.

¿Sigue siendo parte de ese club a pesar de como actuó?

Sí, no voy a renunciar. Ya venció mi suspensión. No pienso ir al Regatas por supuesto. El club es mucho más que quienes lo manejan. Nunca entregaron los videos del lugar en donde me agredieron. Yo no pienso volver al Regatas en los próximos meses, en verdad no me siento seguro ahí, ni mi familia.

Esta agresión sistemática, ¿es el pago por defender la institucionalidad?

Creo que no debe ser así. Nos encontramos en un contexto muy complejo. Y si lo es, yo lo asumo con absoluta dignidad. Hemos hecho lo que hemos debido hacer y me siento muy orgulloso. El Perú necesita funcionarios públicos que no se arrodillen frente a las presiones. Eso es lo que hemos hecho, mantenernos de pie.

¿La ONPE seguirá colaborando con la comisión congresal que indaga las elecciones?

Hemos ido las veces que se nos ha invitado. Seguiremos entregando toda la información que se nos solicita. Le hemos dado también las facilidades para que puedan ir a verificar la información de las actas que siguen al interior de nuestra institución. Nosotros vamos a seguir colaborando con absoluta tranquilidad y la seguridad de haber cumplido. Sé que ellos quieren hacer algunas modificaciones o terminarán proponiendo algunas. Nosotros encantados de seguir contribuyendo para tener una mejor legislación electoral.

Se vienen las elecciones regionales y municipales 2022 (ERM 2022) sin elecciones primarias, ¿por qué estas últimas fueron suspendidas?

Nosotros en todo momento hemos estado de acuerdo con las elecciones primarias y hemos hecho lo máximo posible para hacerlas. Sin embargo, cuando hemos coordinado los tres cronogramas de los organismos electorales, resultó imposible. Lamentablemente fueron incorporadas sin tener en claro no solamente el cronograma, sino una serie de regulaciones y precisiones en la legislación. Lo que tenemos que trabajar junto con el Congreso es otro cronograma. Esperamos el llamado para trabajar de forma conjunta, que ellos puedan aprobar unos nuevos filtros electorales. Con ello nos vamos a ir seguramente a la elección próxima ya con las primarias.

Entonces este tema sigue pendiente en el Congreso...

Es un tema que se encuentra pendiente, los organismos electorales estamos prestos a poderlo trabajar. Es un tema que deberíamos trabajarlo de inmediato en el interés de poder conseguir todas las reformas electorales con el mayor tiempo posible. Las modificaciones electorales deben darse un año antes de la jornada electoral.

La falta de trabajo anticipado es un cuestionamiento al Congreso. ¿Los exhortaría a no dejar de lado este tema?

De parte de la ONPE, el Congreso tiene todo el apoyo requerido para poder realizar desde el más breve plazo la reflexión sobre las modificaciones de las leyes electorales. Que mejoren la legislación en general y sobre todo que aborden los temas no tratados y/o con necesidad de modificación con miras a las próximas primarias.

Las elecciones internas de las organizaciones son las que se realizarán primero. ¿Cuál es el reto en este periodo?

Hay dos niveles. En el primero es la gran responsabilidad que deben asumir frente a la ciudadanía. Dentro está promover una mayor participación de sus afiliados y afiliadas. En las últimas internas se vio una participación del 4.8% del total, nosotros esperaríamos por lo menos cuadruplicar esa participación. La segunda responsabilidad es promover la competencia interna. El interés es que se fortalezcan las organizaciones y se genere una legitimidad mayor. El otro nivel es el cumplimiento del cronograma. Entre hoy 15 (ayer) hasta el 22 de enero tienen que presentar sus convocatorias a las elecciones internas. Este momento es fundamental porque definirán si van a la modalidad de delegados o de elección directa, y cuáles son sus ámbitos.

¿Cuáles son las novedades en estas elecciones 2022?

Propusimos un conjunto de reformas a la Comisión de Constitución que fue aprobadas en el pleno de Cajamarca. Entre ellas la extensión del horario de votación, la exoneración de las mujeres gestantes y embarazadas al cargo de miembro de mesa. Vamos a organizar la elección con los mismos estándares de calidad electoral de siempre, y sanitariamente hablando, vamos a mantener las medidas tomadas para las elecciones de abril 2021. Nos reunimos de forma periódica con el equipo del Ministerio de Salud y juntos elaboramos los protocolos. En la medida que vaya evolucionando el virus, o surja otro, iremos actualizando de manera permanente nuestros protocolos. Nosotros garantizamos que es posible hacer una elección en pandemia, ya lo hemos demostrado. Somos capaces de hacer una elección sin impacto negativo respecto a la masificación del virus.

Hasta fines del 2021 los centros poblados podían solicitar la instalación de una mesa de sufragio en su zona. ¿Tuvo buena respuesta?

Estamos convencidos de que en el Perú el ausentismo no es político, sino estructural. Que se debe a que te sale más caro ir a votar a que no ir a votar, y eso nos genera la necesidad de acercar mesas a los ciudadanos. Nosotros, si mi memoria no me falla, pudimos lograr registrar alrededor de 300 centros poblados más que en la anterior elección con mesas de sufragio y nuestra meta es crecer lo más rápido posible. Nuestro compromiso es poner la mesa más cerca a los ciudadanos, en las ciudades, barrios y lugares alejados. Todavía no tenemos definido claramente el número. Hemos tenido un conjunto de solicitudes, hemos hecho también un trabajo de campo.

¿Qué es lo que más le preocupa para las ERM 2022?

A mí me preocupa mucho que se siga erosionando la democracia en nuestro país, que esos discursos de odio y de mentira puedan calar en el escenario subnacional y que puedan hacer suyo esto y multiplicarse escenarios de violencia. Ese, le confieso, es mi mayor temor con miras al 2022 hoy. Que haya malos perdedores, que se nieguen a aceptar el resultado y que en lugares pequeños o medianos, bajo el mismo discurso, se puedan generar escenarios de violencia. Eso me preocupa. ❖

“Una tarea con el Congreso es sentarnos a reflexionar”

Hubo algunos cuestionamientos a diferentes partidos por el uso que daban al financiamiento público. ¿Es posible regularlo de forma más minuciosa?

Estamos en un trabajo de fortalecimiento muy grande de la gerencia. Estamos por acabar –espero que en febrero– las sanciones que no se hicieron de las elecciones del 2018. Esperamos terminar las del 2020 y 2021 antes de julio de este año. La gente debe poder tener informes sobre los fondos de los partidos de manera casi inmediata, no posteriormente. Eso lo estamos corrigiendo. Eso por un lado, por el otro es un tema vinculado a la regulación. Creo que ha habido avances, todavía se pueden hacer algunas precisiones, pero yo no considero que ha habido un uso ilegal de los fondos partidarios. Nada nos arroja hasta ahora que haya sido así. Esperamos tener los informes entre enero y febrero y a partir de ahí podemos ver y analizar realmente respecto del buen uso o no de los fondos partidarios y de los partidos.

¿Se debería mejorar la legislación sobre el tema?

Creo que una tarea pendiente que tenemos con el Congreso es sentarnos a reflexionar juntos cómo podemos hacer que sean aún más transparentes y mejor invertidos los fondos. Es una tarea que tenemos por delante, con miras a la elección del 2026.

Ya tiene casi año y medio en el cargo. ¿Cómo se siente?

Yo vivo internado en la ONPE, pero he aprendido mucho. Creo que esta experiencia como persona y servidor público me enriquece y compromete mucho. Lo único que ha causado como efecto esta carga laboral, las presiones que se han dado y el respaldo también, es la necesidad de fortalecer el servicio público y yo me encuentro absolutamente comprometido con eso.

¿Qué imagen espera de la ONPE con su gestión?

Que hablar de la ONPE sea hablar de garantía y confianza. Alguna vez escuché que los administradores electorales somos de confianza. Yo quisiera dejar como legado, entre otros, a una ONPE en la cual la gente crea, confíe. Que luego de algunos meses se comiencen a esclarecer cada una de las denuncias, lo único que van a hacer es contribuir con esa imagen. En eso venimos trabajando.

