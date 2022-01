Petroperú: correos electrónicos revelan beneficios a la empresa de Samir Abudayeh

Una serie de correos electrónicos difundidos en exclusiva por el programa Panorama detallaron cómo funcionarios de Petroperú direccionaron el proceso de S/ 300 millones en el que Heaven Petrolum, empresa de Samir Abudayeh, ganó una licitación para la venta de biodiésel al Estado. El empresario de origen israelí registra visitas a Palacio de Gobierno.

La exgerenta corporativa de cumplimiento de Petroperú Zenaida Calderón emitió un informe en el que detalló cómo Petroperú dirigió el proceso de compra del biodiesel a través de la cancelación del proceso internacional de compra de este producto para supuestamente favorecer la reactivación de la industria nacional. Advirtió que no se tomaron en cuenta las necesidades operativas de la empresa estatal.

“Durante mi periodo de vacaciones, la empresa ha tomado la decisión de destituirme, de retirarme la confianza sin expresión de causa. (…) Claro, yo lo sustenté, yo sustenté ese informe. Lo emití al día siguiente. Revisé el caso y al día siguiente, el día 22, yo expuse. Fue alrededor de la 1.30 (de la tarde). E hice la exposición. En esa exposición detallé cada uno de los puntos observados”, señaló Calderón, quien acusó haber sido despedida tras su informe.

Zenaida Calderón advirtió que expuso su informe ante seis integrantes del directorio de Petroperú, entre los que se encontraba Hugo Chávez, gerente general de la empresa estatal. Este informe revela 10 puntos donde se habrían cometido irregularidades en el proceso. Ella señaló que la respuesta de los integrantes del directorio fue que el informe estaba incompleto y luego de ello procedieron a retirarle la confianza.

Cancelación del proceso internacional de compra de biodiésel

En el informe se muestra un correo de Muslaim Jorge Abusada Sumar, gerente de suministros de Petroperú, donde cancela el proceso de licitación internacional de compra de biodiésel a pocas horas de haberse lanzado el proceso. Esta comunicación data del pasado martes 26 de octubre, pero en la línea y media de extensión del correo no se detallan los motivos. A las horas, el mismo Abusada Sumar procedió a enviar correos a los proveedores informando la cancelación del proceso de compra.

Tras informar de la cancelación, Muslaim Abusada envió otro correo a Samir Abudayeh para solicitarle una propuesta económica formal para el proceso que acaba de cancelar. Luego de ello, hizo lo mismo con otro proveedor. Todo esto habría ocurrido el mismo día al promediar las 6 de la tarde.

El informe técnico n.° GGRL-3065-2021, con asunto “Promoción del consumo de la oferta nacional de biodiesel (B100) para contribuir con la recuperación económica del país”, fue propuesto por Muslaim Abusada y lleva la firma de Hugo Chávez Arévalo. Abusada Sumar fue nombrado en Petroperú un día después de la reunión de Hugo Chávez, Samir Abudayeh, Gregorio Santos y Karelim Lopez en Palacio de Gobierno. Todo el proceso se hizo sin notario público.

En 47 minutos, Petroperú dio contrato de US$ 74 millones a Samir Abudayeh

El primer acto de Petroperú consistió en cancelar la licitación internacional para la compra de 280.000 barriles de biodiésel B100. Entonces, la petrolera estatal decidió adquirir solo en el mercado nacional.

Como segundo acto, invitó a las compañías peruanas Heaven Petroleum Operators (HPO), que gerencia Samir Abudayeh Giha, y a BioEnergy Perú, liderada por Luis Alfonso Zúñiga, para que presentaran sus respectivas ofertas el 26 de octubre. El lunes 18 de octubre, Abudayeh se había reunido con el presidente Pedro Castillo. El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, que también estaba en Palacio, negó haber sido parte del encuentro.

Como tercer acto, el 28 de octubre, un día después de que HPO y BioEnergy Perú presentaron sus propuestas, Petroperú se comunicó con la segunda compañía para indicarle que supuestamente había detectado un “error material” en su oferta, por lo que le pidió enmendarlo. Petroperú no llamó por teléfono, lo hizo por correo electrónico, por lo que BioEnergy Perú no vio el mensaje. Cuando contra el reloj entregó nuevamente su oferta corregida, la empresa le dijo que ya era demasiado tarde. En 47 minutos, BioEnergy Perú había perdido un contrato de US$ 74 millones.