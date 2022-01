Petroperú compró US$ 716 millones de biodiésel a empresa que pagaba sobornos

Ni bien se enteraron de que un prominente exejecutivo de la compañía suiza Gunvor había reconocido que pagó sobornos a funcionarios de la empresa estatal Petroecuador para ganar millonarios contratos, Petroperú resolvió dejar de comprar ipso facto a esta proveedora europea. No era para menos.

Entre 2015 y 2021, la compañía estatal de hidrocarburos adquirió US$ 914.5 millones de biodiésel B100 a 9 empresas extranjeras y nacionales. De ese total, Gunvor proveyó más del 78%. Era evidente que Petroperú había tenido una notoria preferencia por el biocombustible importado por Gunvor. Esta multinacional ganaba casi 8 de cada 10 contratos de Petroperú. Gunvor era el rey del biodiésel B100 en el Perú. Entonces, cuando el 6 de abril del 2021 sonaron las alarmas desde la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, tuvieron una crisis de nervios.

Ese día periódicos de importancia mundial como The Wall Street Journal y agencias de noticias financieras de relevancia global como Bloomberg informaron con gran despliegue que un exejecutivo de Gunvor para América Latina, el canadiense Raymond Kohut, había aceptado que pagó US$ 22 millones a funcionarios estatales de Petroecuador para obtener contratos ilegalmente.

Kohut manifestó que dicha práctica era conocida por sus superiores de Gunvor. Por coincidencia, casi en ese mismo periodo en que Kohut hizo los tratos ilícitos, Gunvor vendió a Petroperú US$ 716.8 millones de biodiésel B100.

Entendiendo la dimensión del escándalo que salpicaba a Petroperú, el gerente de Compras de Hidrocarburos solicitó al oficial de cumplimiento de la empresa estatal un informe inmediato sobre las confesiones del exfuncionario de Gunvor Raymond Kohut.

Malas noticias

Al día siguiente de que estallara el caso, el 7 de abril del 2021, el oficial de cumplimiento confirmó las malas noticias: ‘’El sujeto (Raymond Kohut) se encuentra acusado por el pago de sobornos a funcionarios ecuatorianos para comprar petróleo y sus derivados’'. Y algo importante, las autoridades estadounidenses no investigaban recién el caso que implicaba a Gunvor. Lo hacían desde hacía varios años: ‘’Desde 2016, el Departamento de Justicia (de los Estados Unidos) ha investigado el esquema de sobornos en Petroecuador presentando acusaciones en juzgados de Nueva York y de Florida’'.

El oficial de cumplimiento de Petroperú había captado lo que significaba que Raymond Kohut admitiera que desembolsaba grandes sumas de coimas a funcionarios públicos. Kohut había decidido aceptar un acuerdo con el juez federal de Brooklyn para contarlo todo y a cambio obtener una reducción de pena y, eventualmente, evitar la cárcel. Según las leyes de Estados Unidos, debería ser castigado con 20 años de prisión.

Por eso, el oficial de cumplimiento planteó a los directivos tomar medidas de inmediato: ‘’Recomendamos efectuar el monitoreo de las investigaciones que se vienen realizando por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a fin de constatar si la referida empresa (o alguno de sus accionistas o directivos) acepta haber realizado actos de soborno a funcionarios de Petroecuador’'.

Lo que estaba diciendo el oficial de cumplimiento era que necesitaba determinar si el esquema de Gunvor para ganar contratos con Petroecuador se repitió con Petroperú, ya que Raymond Kohut era un visitante frecuente en nuestro país.

Mientras tanto, se precisarán las responsabilidades, el oficial de cumplimiento de Petroperú advirtió que era necesario aplicar una medida drástica: ‘’En tanto culminen las investigaciones que vinculan a la empresa Gunvor con presuntos esquemas de soborno en la compra de petróleo y derivados a Petroecuador entre 2012 y 2020, sugerimos como medida de tipo preventivo se evalúe prescindir de invitar a dicha empresa (Gunvor) a los procesos de compra de crudo y biocombustibles que se convoquen, a fin de no exponer a Petroperú a riesgos que puedan dañar su imagen y/o reputación en el mercado’'.

Cortar por lo sano

En efecto, la administración de Petroperú siguió el consejo del oficial de cumplimiento. No obstante que se tomó el acuerdo de suspender las compras el 10 de mayo del 2021, Petroperú hizo una última compra a Gunvor el 11 de mayo de 2021, al día siguiente de la medida, por US$ 32.4 millones.

Desde entonces, no se supo más de los 45 contratos de compraventa de biocombustible que hizo Petroperú con Gunvor por US$ 716.8 millones. No obstante que Raymond Kohut era un visitante frecuente en Lima durante el periodo de las contrataciones con Petroperú, ninguna autoridad emprendió una investigación para saber cómo había sido la actuación de Kohut en el territorio nacional, como sí ha ocurrido en Ecuador, donde se han hecho hallazgos muy importantes.

La presentación del caso contra Raymond Kohut ante el Tribunal Federal de Brooklyn estuvo a cargo del agente especial del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) James Kelley. Después de haber obtenido ‘’el testimonio de dos testigos protegidos, un registro de movimientos bancarios del acusado, grabaciones de llamadas telefónicas, filmación de reuniones reservadas, registros corporativos (de la empresa Gunvor), mensajes por WhatsApp y por correo electrónico’', determinó que ‘’Raymond Kohut ofreció, prometió y pagó sobornos a funcionarios (estatales) ecuatorianos para que contribuyan a que (Gunvor) consiga negocios relacionados con Petroecuador’'.

El agente James Kelley descubrió que Raymond Kuhot, en complicidad con ‘’consultores’' externos, pagaba sobornos por intermedio de estos a funcionarios de Petroecuador para ganar contratos preferenciales. Kelley identificó en este esquema de corrupción, sobornos por US$ 70 millones, de los cuales US$ 22 millones llegaron a los bolsillos de los ecuatorianos.

Pero ¿estos pagos ilegales eran iniciativa propia de Kohut? El agente especial James Kelly consiguió grabar una reunión entre dos ‘’consejeros’' implicados en el esquema de corrupción –intermediarios de los funcionarios estatales ecuatorianos– y Raymond Kohut, el 18 de febrero del 2020. La conversación confirmaba que Kohut no era un lobo solitario. Según el reporte de Kelly, ‘’Kohut declaró que un ejecutivo (de Gunvor) ‘sabía al cien por ciento (de los sobornos. (...) Cuando estuve con ellos (los ejecutivos de Gunvor, uno de ellos dijo): ‘¿Cuál es el problema?’. Discutió los pagos a funcionarios ecuatorianos con un ejecutivo (de Gunvor). Y ese ejecutivo ‘lo sabe todo’’'.

El expresidente de Petroperú, y experto en el tema de hidrocarburos, César Gutiérrez, fue el único que advirtió sobre las consecuencias de las confesiones de Raymond Kohut, el 14 de abril del 2021. Gutiérrez incluso informó de las múltiples visitas de Kohut al Perú y llegó a decir que el escándalo de Gunvor era ‘’un segundo caso Lava Jato’', recordando que en el Perú empezó cuando funcionarios de Odebrecht, ante la justicia de los Estados Unidos, confesaron pagos de sobornos en distintos países, entre ellos el nuestro, lo que originó la apertura de una serie de investigaciones. Pero con Gunvor no pasó nada.

Lo que llama la atención es que ahora que Petroperú le compra a los proveedores nacionales, ha surgido una campaña contra estos productores, evidentemente para favorecer a los importadores de biodiésel B100, como Gunvor, que paga sobornos para ganar contratos.

Se ha levantado una polvareda por que se contrata a empresas peruanas, pero nada se dice de los contratos con Gunvor, cuyo exservidor Raymond Kuhot espera sentencia por corrupción.

¿Qué hará Petroperú? Mañana lo relatamos.

Estado de alerta

El oficial de cumplimiento comunicó a Petroperú que su principal cliente, la suiza Gunvor, estaba acusada de pago de sobornos en Estados Unidos.

Documento de Petroperú sobre el caso Gunvor. Foto: difusión

Datos

Luces de alerta. Entre 2015 y 2021, Petroperú compró a la empresa peruana Heaven Petroleum Operators (HPO) US$ 50.4 millones de biodiésel.

La cifra representa el 7% del total de las adquisiciones. Ahora se exige investigar las compras de HPO, pero nadie habla de Gunvor. Por algo será.