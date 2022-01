Valer: “Seguiremos respetando la Constitución, pero vamos camino a una nueva”

El congresista Héctor Valer comenta sobre el principal objetivo de la décima bancada Perú Democrático: trabajar por una nueva constitución. Además, explica las posiciones que tendrá la agrupación, integrada por exrepresentantes de Perú Libre y Acción Popular, sobre temas pendientes en agenda. “Es una forma de demostrar que entre divergencias puede haber una concertación en bien del Perú”, remarca.

Luego de esta entrevista del 8 de enero, la congresista y ministra Betssy Chávez se incorporó a la agrupación.

- ¿Cuándo comenzó a pensarse la nueva bancada?

Desde mediados de diciembre más o menos. Fue un proceso de maduración y conjunción de ideas, de concertación de programas. En la bancada, hay cuadros políticos de diferente ideología. Hemos venido conversando en el hemiciclo un grupo de personas mucho más grande del que hoy conforma la bancada. Dicho sea de paso, la congresista Betssy Chávez se incorporaría, tenemos su versión oficial telefónica, pero no ha suscrito la carta por no estar físicamente presente. Se vienen más seguramente, el Perú necesita gobernabilidad.

- ¿Qué los motivó?

Se venía legislando con un golpe de número de votos a cambio de solo dos o tres bancadas, y no había un grupo que haga reflexionar ese tipo de desprestigio institucional que estaban generando otras bancadas por el ánimo del revanchismo. Esos temas nos han ido uniendo. Creemos que hay que darle calidad legislativa al Congreso. Hay que apoyar a la presidenta del Congreso en su gestión porque viene conduciendo adecuadamente, aunque hayan sirenas que le canten al oído para que sea presidenta de la República transitoria, y ella me parece que no está dentro de este proyecto desestabilizador, eso hay que fortalecer. Y, en el caso del Ejecutivo, conversar con el presidente de la República y preguntarle a dónde quiere dirigir el país, porque en este momento no sabemos realmente cuál es el norte.

- Sobre la presidenta del Congreso, Bermejo buscó censurarla, pero no todos ustedes lo apoyaron...

Yo voté en contra porque creo que no cometió los errores que Bermejo identificó. Ahora, después de mucha reflexión, nos hemos juntado porque a veces se cometen errores cuando se actúa de forma individual, pero cuando es colectiva, se debaten los temas y se sale con una sola posición en defensa de ella. Guillermo es un cuadro político importante. Está pasando por una situación de critica y cargos imputables de que sería terrorista, etc., pero vemos que él durante sus intervenciones en el hemiciclo ha demostrado ser marxista leninista, no un terrorista. En consecuencia, hay que sumarnos a él porque ha comenzado a recolectar las firmas para una nueva constituyente.

- ¿Algo le incomodó en Somos Perú para alejarse?

No, al contrario. Les he agradecido por la amabilidad de haberme tenido en la calidad de adscrito no afiliado. El único punto en el que no coincidíamos era que ellos no quieren preparar una nueva constitución. Nosotros no tenemos ningún problema, seguramente será una bancada aliada. De Somos Perú, se puede decir, he salido por la puerta grande.

- Es el tercer grupo que representa en menos de seis meses. Hay ciertas críticas que indican que es un caso de transfuguismo. ¿Qué puede decir sobre ello?

La ciudadanía aún no sabe diferenciar entre ideología, doctrina y pertenecer en alianza a un grupo político sin estar afiliado. En el caso de Renovación Popular, nosotros nos unimos por Fuerza Liberal, que es una ideología que apunta a construir un Estado de bienestar y de ahí no nos apartamos. Al igual que Bermejo, no se aparta del marxismo leninismo, y Carlos Zeballos sigue siendo acciopopulista aunque haya renunciado al partido. El transfuguismo es el abandono de un grupo político a cambio de dinero, acá no hay eso.

- Apuntan a nueva constitución. ¿Qué camino seguirán ahora que el Congreso eliminó la vía del referéndum?

Será discutido en nuestra bancada y posiblemente presentemos una acción de inconstitucionalidad al Tribunal de Garantías Constitucionales. Creemos que esa ley trata de malinterpretar el articulo 206 y la misma Constitución. Nosotros vamos a ir recogiendo las firmas para una nueva constitución, pero también viajando por todo el país para que razonen que es necesario tener una nueva constitución que vaya camino a la construcción de un Estado de bienestar y no un neoliberal como impulsa la actual. Sin embargo, seguiremos respetando nuestra Constitución, pero vamos camino a una nueva. Vamos a seguir recogiendo las fichas para un referéndum.

- Bermejo presentó una acción de amparo también.

Vemos en el Congreso una actitud combatiente, destructiva de la estabilidad nacional. Frente a ello, Bermejo presentó una acción de amparo que es una medida de garantía constitucional, lo que vamos a presentar es diferente.

- Entonces, ustedes consideran que el camino es mediante asamblea constituyente a través del referéndum…

Sí, exactamente. O si el Congreso de la República replantea su estrategia de reforma constitucional sería lo optimo. Es decir, en dos legislaturas aprobaríamos la nueva constitución.

- ¿Qué cambios buscan en la nueva constitución?

Que recoja la del 79 y la que se trabajó por largo periodo con el señor Henry Pease, Jorge del Castillo y otras figuras de la izquierda nacional. Hay que modificar el capítulo económico, no desaparecerlo. En específico, los capítulos que permiten el monopolio, oligopolio.

- ¿Debe ser prioridad? ¿No debería estar primero la lucha contra el COVID-19 y otros temas?

Claro que sí, la salud es prioridad, pero eso le compete al Gobierno. Hay que revisar las leyes estructurales del Estado.

- ¿Qué opina la bancada sobre las causales de la vacancia?

El Tribunal Constitucional (TC) lamentablemente se lavó las manos cuando tenía la oportunidad de regular qué es incapacidad moral. Este término se tiene que regular. Ojalá nos preocupemos en debatirlo. El estar pidiendo permanentemente la vacancia viene de aquellos que no saben perder. Significa poca madurez política.

- ¿Y sobre los límites a la cuestión de confianza?

Esperamos que el TC corrija y enmiende la plana. Un gobernante tiene que laborar con personas de su confianza. Lo único que hay que hacer es cumplir y si algunos artículos se deben actualizar, hay que hacerlo con tranquilidad.

- ¿Apoyarán una censura al ministro de Transportes?

Lo que encontramos en el ministro son errores. A estas alturas, me parece, ha tomado buenas decisiones, una de ellas es apoyar la formalización de los informales, pero sin estropear las leyes vigentes. No merece una censura en este momento porque sería desestabilizar lo poco que hemos avanzado.

- ¿Apoyan la formalización de los colectiveros?

Es necesario hacer una evaluación precisa porque hay lugares en donde solo ingresan camiones. En esas zonas, es importante que haya taxis colectivos, pero en Lima Metropolitana y el Callao, de ninguna manera. El registro es para saber cuántos tienen este oficio.

- ¿Qué opina sobre la ahora negada lista de visitas a la casa de Breña?

A opinión personal, el abogado ha manifestado que hay videos de todos los que han ingresado a la casa; esto remplazaría al libro de registro. No puede ocultar una prueba, tienen que presentarlo a la Fiscalía y a la prensa si es que quieren trabajar con respeto a la libertad de prensa y transparencia. Pero la Fiscalía no está obligada porque puede considerarlo reservado.

- ¿Formarán alguna alianza con otras bancadas?

Vamos a conversar con todas las que quieren que el Perú tenga estabilidad jurídica y tranquilidad para gobernar. Vamos a conversar incluso con Fuerza Popular, ojalá lleguemos a algunos acuerdos porque tienen larga experiencia de gobierno. Ojalá Renovación Popular nos escuche y los almirantes se concienticen de que están actuando en el Congreso y no en su diario trajinar de militares. Creo que estos cinco meses fueron suficientes para poder conocernos y sentarnos en una mesa, llegar a acuerdos fundamentales y aprobar leyes trascendentales para el país.

- ¿Rechazan que serán una bancada pro gobierno?

Sí. Nosotros no vamos a hacer pro gobierno, sino una bancada pro gobernabilidad.

DATO: Héctor Valer es el líder de la agrupación política Fuerza Social, que busca completar los requisitos para solicitar su inscripción como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones. Apuntan a las elecciones generales 2026 y para los comicios de este año posiblemente, indica, formaría alianza con otra organización.