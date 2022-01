Alex Paredes: “En el Congreso no impera la razón sino la fuerza del voto”

Elizabeth Huanca

El congresista de la facción magisterial de Perú Libre en Arequipa, Alex Paredes sorprendió en la víspera al señalar que estaba arrepentido de haber llegado al parlamento. Dio esta declaración luego que el Congreso aprobara la ley que cambia procedimientos y requisitos para nombrar ministros y funcionarios públicos. Según Paredes se bajó la valla para los profesionales. Ello causó su indignación. Ya más tranquilo dijo esto.

Ha sido muy criticado por decir que se arrepiente de ser congresista ¿Se ratifica en ello?

Claro que sí. El haber entregado tiempo hasta las 11:30 de la noche (del jueves) planteando una reconsideración al proyecto de ley para que se hagan cambios en el perfil de los cargos de ministros, viceministros, gerentes municipales, etc y no logralo.

¿Qué planteó?

Dije que no es posible que como requisito se ponga formación superior completa y solo se considere bachiller o título de segunda especialidad o de instituto superior y no, exclusivamente título profesional. Para mi es una degradación a un joven que tiene título y que mira al sector público como alternativa. Hice la observación y me dijeron que lo iban a tomar en cuenta para la reconsideración, al final no lo hicieron. Tanto le critican a Pedro Castillo, los perfiles y requisitos, yo no entiendo ¿bachiller nada más? También bajaron los años de experiencia general de 09 a 08 años y de experiencia específica de 6 a 5 ¿de qué hablamos?

¿Se entiende la frustración, pero es motivo para tirar la toalla tan pronto?

Hay un arrepentimiento. Uno pensaba que al hacer leyes en este país se podía hacer justicia con tanta persona discriminada, pero no. Antes de esto vino, la censura y retiro de Carlos Gallardo (ex ministro de Educación). Así están las cosas (en el Congreso), te acuso de algo que no puedo probar pero como tengo los votos ya está y no interesa si es verdad o mentira. Indigna ello. En el Congreso no impera la fuerza de la razón, sino la fuerza del voto.

Proviene de una bancada que tuvo mayoría, no absoluta pero, que ahora está dividida y que no apoya a sus propios parlamentarios ¿Antes que frustración no debería haber un mea culpa a Perú Libre?

Bueno de nada sirve eso ahora, quienes votaron a favor de la reconsideración fue Perú Libre, incluidos, los que han dado un paso al costado. Lo que yo lamento es que haya congresistas como Flor Pablo, que plantean calidad y meritocracia, y votaron a favor de esta ley. No entiendo.

Si bien puede haber desazón de su parte ¿no cree que ocurra lo mismo con sus electores hacia Ud.?

Yo he expresado una reacción de lo que pasa a la fecha, yo sigo peleando por las cosas del magisterio y de la población. No voy a renunciar a pelear hasta el último. Eso me da más fuerza para pelear por el tema de Sunedu, hay que botar a la gente mediocre de Sunedu, hay que ver su acreditación profesional.

Con esa ley se busca dar una segunda oportunidad a universidades que no cumplieron estándares de calidad.

Ese es el doble discurso. Hablan de calidad de profesionales ¿Para quién? Para que los bachilleres tengan acceso libre al gobierno.

Lamentablemente, no puede cambiar la postura de otras bancadas, pero sí de Perú Libre que no tiene un bloque sólido

Hay algo de eso. Lo real es que así nos pusiéramos de acuerdo entre nosotros, no dependemos de nosotros, dependemos de otros, los otros sí tienen elementos comunes, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación, la gente del Morado.

Su producción parlamentaria tampoco es la ideal ¿quiere cambiar cosas, pero empecemos por casa, no le parece?

Yo me siento bien con lo que he logrado al momento. He logrado mi primer proyecto con 104 votos, que terminó con 30 años de violación de derechos humanos y que permitió que los docentes que trabajan en las instituciones de Fuerzas Armadas les paguen como si fueran administrativos, hemos terminado con esa injusticia. Hoy camino a buscar lo de la CTS y que se reconozca un sueldo por año del maestro, actualmente no es así. ❖