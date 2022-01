Investigación de la Fiscalía ratifica que no hubo fraude electoral

No hubo fraude electoral. Lo confirman seis resoluciones de distintas fiscalías provinciales que investigaron las denuncias sobre presuntas irregularidades en las mesas de votación que presentó Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral de las elecciones generales 2021.

Tan pronto culminaron los comicios, Keiko Fujimori afirmó en conferencia de prensa que hubo fraude en mesa, aún cuando los observadores habían señalado que el proceso cumplió estándares nacionales e internacionales. La candidata presidencial del fujimorismo alegó que había “una clara intención de boicotear la voluntad popular”. Luego pasaron a presentar denuncias ante los jurados electorales especiales en distintas partes del país, las mismas que llegaron hasta el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se confirmó lo dispuesto en primera instancia. Es decir, las denuncias por falsificación de firmas y suplantación de miembros de mesa no tenían medio probatorio. Finalmente, el máximo ente electoral derivó los casos al Ministerio Público.

Las resoluciones

Los resultados de la pesquisa fiscal son concluyentes respecto a seis casos incluidos en las carpetas fiscales 106-2021 de la ; 256-2021 de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huari (Áncash); 1031-2021 de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba (San Martín); 173-2021 y 178-2021 de la Fiscalía Provincial Mixta Tacabamba (Cajamarca); y 1457-2021 de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Mariano Melgar (Arequipa). Quedan 17 casos que están en investigación preliminar.

En las resoluciones se dice que no hay elementos de convicción para formalizar ni seguir con la investigación preparatoria por la presunta comisión de delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos durante la segunda elección presidencial de las elecciones generales 2021.

Para llegar a esta conclusión, entrevistaron a los miembros de mesa cuyas firmas en las actas electorales aparentemente no correspondían con las de su documento nacional de identidad (DNI). En todos los casos, estos ciudadanos afirmaron que las rúbricas les pertenecen.

Las personas que desempeñaron roles de presidente, segundo y tercer miembro de mesa en la elección, explicaron que no en todas las ocasiones se puede lograr reproducir de manera idéntica las firmas. Además, acreditaron con medios de prueba fehaciente, como la credencial y certificado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que participaron en la jornada electoral.

La Fiscalía revisó además el informe de fiscalización del JNE y las declaraciones del personal de ONPE que actuó en los locales de votación donde ocurrieron los hechos, y no encontraron incidencias y reclamos al respecto. En cuanto a las pericias grafotécnicas de parte presentadas por Fuerza Popular que determinan la supuesta falsedad de las firmas, se indica que quedaron desvirtuadas con los testimonios que dieron los miembros de mesa.

Audiencias. Ministerio Público respaldó a la justicia electoral. Foto: difusión

¿Reconocerán el error?

El abogado Víctor Cubas Villanueva estimó que las resoluciones de las distintas fiscalías desvirtúan que hubo fraude y desmienten categóricamente las insistentes afirmaciones de personajes públicos que en otro momento tuvieron mucha credibilidad como Mario Vargas Llosa, Lourdes Flores, Jorge del Castillo, Rafael López Aliaga, Fernando Rospigliosi, Hernando de Soto y otros que terminaron apoyando a una persona que está señalada de haber cometido actos de corrupción.

“Es una actitud completamente interesada, producto de estos fenómenos que se producen en el país, de una política de hacer valer todo a cambio de oponerse a que los sectores populares puedan acceder al poder del Estado”, señaló Cubas.

Recordó que desde el primer momento se dijo que si consideraban la existencia de actos ilícitos los denuncien y que sean los órganos pertinentes los que investiguen y determinen. Luego de cinco o seis meses se sabe que no ha habido los tan mencionados actos de fraude electoral reiteradamente señalados por el fujimorismo y sus ocasionales aliados.

“Indudablemente no se va a producir el reconocimiento del error. Los sectores involucrados hoy en política son muy reacios a reconocerlo porque en realidad no son políticos, son advenedizos en la política, no vienen de una organización seria”, sostuvo Cubas Villanueva.

Agregó que estos grupos quieren tener el control del Estado porque con ello coronarían lo que vienen alcanzando paulatinamente: acceder al poder con un interés determinado cuando no delictivo.

“El Estado peruano se caracteriza a la fecha por estar penetrado por el narcotráfico y por el crimen organizado. De modo que en este contexto es muy difícil que haya un mea culpa. Si no reconocieron el triunfo de su contendor, menos van a reconocer que el Ministerio Público ha hecho una investigación objetiva y que cometieron un error”, consideró.

Víctor Cubas también se refirió a la discriminación que se ha manifestado en este último proceso electoral y que se mantiene a la fecha contra un candidato que no tiene partido propio, que es campesino, que ha formado parte de rondas campesinas, que es maestro rural y que no representa a lo que la mayoría de la clase dominante quisiera tener como representante.

Lamentó además que varias personalidades apoyaran a una candidata que habían cuestionado. “De haber criticado severamente los actos de corrupción no solo de Fujimori padre sino de Fujimori hija, han terminado respaldándola, y por apoyarla a ella cometen una serie de conductas discriminatorias contra el candidato opositor. Para ello no tuvieron límite alguno, inclusive lo han calificado de terrorista, de corrupto”, comentó.

Acusaciones del fujimorismo fueron desbaratadas

En los casos resueltos hasta ayer, las diferentes fiscalías que evalúan las denuncias de supuesto fraude electoral terminan desechándolas por carecer de sustento. Los acusados de fraude han desbaratado acusaciones de abogados de FP.

En Twitter

Dina Boluarte, @DinaErcilia

Nunca más deberían repetirse las conductas antidemocráticas que originaron la denuncia sin fundamento de un fraude. Aprendamos las lecciones de la historia política reciente. #UnidosporlaGobernabilidad

Sigrid Bazán, @sigridbazan

Intentando evitar la derrota de Keiko Fujimori, hubo quienes dijeron que se habían falsificado firmas. La Fiscalía acaba de confirmar que eso nunca pasó. Con esto se zanja la cantaleta del fraude.

La palabra

Jorge Montoya, presidente de comisión del Congreso que investiga elecciones

“Hay un temor exagerado en todos los niveles de que la comisión siga investigando, eso solamente se produce cuando uno se cree culpable. De acá van a salir cosas positivas, que no se asusten. No estamos en contra de nadie, estamos buscando la verdad solamente”.

¿No van a pedir disculpas?

Enfoque por: Rosa María Palacios, periodista

Cuando Keiko Fujimori pierde las elecciones por 40 mil votos, la mañana siguiente de la segunda vuelta se recluta a un número importante de estudios de abogados que saben mucho de derecho civil, corporativo, tributario o laboral, pero nada de derecho electoral; y se les puso el reto de buscar las actas de las mesas donde Keiko Fujimori obtuvo casi ningún voto. Como esas actas debían ser anuladas como fuera, se les dijo que buscaran cómo impugnarlas. ¿Y qué se les ocurrió a estos genios del derecho? Que si la firma del DNI de los miembros de mesa no se parecía a la del acta, la anulaban.

Pero para cualquier persona que sabe algo de firmas todos firmamos de manera similar, pero no exactamente igual. Pese a esto, ese fue el argumento central para impugnar mesas. Cada vez que había una audiencia y Fuerza Popular y sus abogados mencionaban a los supuestos suplantados, la prensa los buscaba y ellos decían lo mismo que ahora han dicho a la Fiscalía: que sí estaban ahí, en la mesa de sufragio, que nadie los suplantó, y que esa sí era su firma. ¿Por qué hacía esto Keiko Fujimori? Porque quería que se impugne la elección, que Pedro Castillo no jure, y así ella dilatar la juramentación casi hasta el momento de la juramentación.

Ese fue un error garrafal en lo jurídico y en lo político. En lo primero, el JNE remitió a la Fiscalía todos los casos donde Fuerza Popular alegaba falsificación de firmas para que la Fiscalía investigue el delito y lo presente al Poder Judicial. Ayer la Fiscalía comunicó que terminó la investigación, llamó a todos y todos dijeron: “Sí, es mi firma”. Jamás fue falsificada ni una sola firma de todas las mesas que impugnó Fuerza Popular. ¿Para eso querían los padrones nacionales? ¿Para que un fiscal llame a todos los peruanos a preguntar por nuestros votos y nuestra firma en el DNI? Lo más grave es que no han pedido perdón.

Fuerza Popular estuvo apoyada por gente de grupos políticos que ya no tienen inscripción, como Lourdes Flores o Jorge del Castillo; por Avanza País, por Renovación Popular. También por APP, que no se hagan los locos: Gladys Echaíz fue animadora y Daniel Córdova fue el que engañó a Mario Vargas Llosa, lo malinformó. ¿No van a pedir disculpas? Los medios de comunicación también. No nos olvidemos del ‘criptoalanista’ en ‘Cuarto poder’, un programa que terminó desapareciendo por falta de credibilidad después de ese papelonazo.

Esta derrota jurídica de Keiko Fujimori se da por una pésima asesoría legal, pero además porque ella quería buscar a como dé lugar argumentos donde no había. En lo político, ha hecho mucho daño, porque estos partidos que representan a la derecha peruana han terminado dividiendo a su electorado. Hay un electorado que está dispuesto a la trampa: “Nos inventamos un fraude para que tú ganes, Keiko”. Pero hay otro electorado que dice: “No. Me parece pésimo Castillo y su gobierno, pero él ganó las elecciones”. La gente que cree en la democracia cree en los resultados; la gente picona, no. No han pedido ni disculpas.