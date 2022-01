Minem deja el caso Salaverry en manos de la Contraloría

Ayer, ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el ministro de Energía y Minas (Minem), Eduardo González Toro, no pudo aclarar los criterios tomados en cuenta por su sector para designar al excongresista Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro.

González Toro, incluso, pidió más tiempo para responder por este nombramiento, amparándose en que aún no se conoce el informe de la Contraloría General de la República (CGR).

“El contralor nos ha dicho que va a verificar y él, como órgano rector, nos tendrá que decir las cosas. No estoy defendiendo a una persona, pero la cosa es que para evitarnos problemas, el contralor nos tendrá que dar su informe”, alegó.

Los congresistas de Alianza para el Progreso (APP) Lady Camones y de Perú Libre Francis Paredes cuestionaron que el ministro se aferre al papel del órgano de control, cuando fue el Minem quien suscribió la resolución que designa a Salaverry. Independiente del papel de la Contraloría, el titular de esta cartera era el primer filtro.

“Contraloría nos va a decir lo que tenemos que hacer para evitar hacer cosas que no están de acuerdo a ley”, agregó el ministro. Pero la resolución ya está hecha. González Toro y el presidente Pedro Castillo nombraron a Salaverry.

El titular del Minem dijo, por otro lado, que el excongresista de Fuerza Popular y excandidato presidencial de Somos Perú no podrá ejercer el cargo de presidente de Perupetro mientras la Junta de Accionistas no vote a favor de su contratación.

“Lo que necesitamos es unos días y la Junta de Accionistas simplemente dirá si revoca las cosas y se acabó”, manifestó.

La cuestión es que, como bien señaló el ministro, la Junta de Perupetro tampoco emitirá un veredicto mientras no haya un informe de Contraloría.

Mientras no se resuelva esta encrucijada, aseguró el titular del Minem, Salaverry no podrá ni siquiera entrar a Perupetro.

“Él, legalmente, no puede tomar posesión del cargo hasta que la junta no le dé el pase. Vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a llamar a Perupetro en caso él se acerque. Él todavía no está facultado para ingresar”, sostuvo.

El contralor Nelson Shack cuestionó el 12 de enero en RPP la designación de Salaverry y explicó que el informe de su organización estará listo en dos semanas.

Sin embargo, el ministro dijo en la sesión que aproximadamente el expediente será presentado el miércoles 19.

Fuentes de la Contraloría respondieron que no saben de dónde saca el ministro que el informe sobre el nombramiento de Salaverry se hará público la próxima semana.

El jueves último había trascendido que el ministro González le pidió su renuncia a Salaverry, pero el excongresista se negó y le respondió que conversará con el presidente Castillo. Ante la Comisión de Energía y Minas, el titular del Minem rechazó esa versión.