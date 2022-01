Miembros de mesa acusados de cometer fraude exigen que Fuerza Popular pida disculpas

Por: Liubomir Fernández, Raúl Cabrera y Fiorella Martínez

Alzan su voz. Seis resoluciones de distintas fiscalías provinciales que investigaron las denuncias sobre presuntas irregularidades en las mesas de votación que presentó Fuerza Popular en la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021 confirmaron que no hubo fraude.

Se trató de las carpetas fiscales 106-2021 y 256-2021 de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huari (Áncash), 1031-2021 de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba (San Martín), 173-2021 y 178-2021 de la Fiscalía Provincial Mixta Tacabamba (Cajamarca), y 1457-2021 de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Mariano Melgar (Arequipa).

Aún están en investigación preliminar 17 casos. Sin embargo, los implicados de Cusco, Puno y Moquegua se pronunciaron por este fallo.

“Todo cae por su propio peso”

Con el argumento de que se habría falsificado las firmas de algunos miembros, Fuerza Popular pidió la nulidad de la mesa N.º 015838, instalada en el Colegio Secundario Mixto Agropecuario José Carlos Mariátegui, del distrito de Llusco, en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco.

El secretario general provincial de Perú Libre de la base Chumbivilcas, Frany Líder Mendoza Sivincha, refirió que, desde el momento en que se hizo la denuncia, el partido solicitó a las autoridades que realicen las pesquisas. “Seguramente, (la Fiscalía) investigó y no han podido encontrar una evidencia que compruebe que nosotros hicimos fraude. Por tanto, creo que las cosas por su propio peso están cayendo”, alegó.

Asimismo, en comunicación con La República, manifestó que después de las elecciones conversaron con los miembros de mesa para preguntar si es que realmente eran sus firmas las que aparecían en las actas. Ellos reconocieron que sí eran las que correspondían y que nadie los había suplantado.

Acotó que, si Fuerza Popular no tuvo respaldo, fue por el gran rechazo hacia dicho partido. Además, recordó que Keiko Fujimori estuvo ausente en la campaña electoral del 2021 en la zona, ya que nunca visitó Chumbivilcas.

En su opinión, la lideresa no lo hizo por el episodio ocurrido durante la segunda vuelta que disputó con Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, cuando prácticamente fue expulsada de la provincia.

Durante la segunda vuelta de las elecciones disputadas en junio del 2021, en la provincia de Chumbivilcas, Perú Libre arrasó y obtuvo el 96,45% de votantes, mientras que Fuerza Popular apenas logró el 3,54% de respaldo.

Exige disculpas públicas

“Me gustaría denunciar a la señora Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular. No lo haré porque sé que se reirán en mi denuncia y probablemente de acá cinco años recién se pronuncien con todo en mi contra”, expresó Bertín Catacora a través de hilo telefónico a La República.

Este ingeniero civil natural del distrito de Ácora, provincia de Puno, fue uno de los tres miembros de la mesa N.º 902799, en el centro poblado de Totorani. Lo acompañaron en su deber ciudadano Humberto Catacora Quispe y Luis Catacora Ramos. Ambos residen en el sector rural.

En su registro, en segunda vuelta, Fuerza Popular obtuvo un solo voto y su oponente Pedro Castillo fue el ganador. La candidata Fujimori alegó que hubo fraude y denunció un copamiento familiar de presuntos militantes de Perú Libre para tomar control de los centros de sufragio a fin de manipular la voluntad ciudadana. Su mayor evidencia era que todos los miembros de mesa se apellidaban Catacora.

“Qué fácil dañan la honra de las personas. Acá en el Perú, te culpan de fraude y quienes no te conocen creen. Algunos salen liberados y otros terminan manchados”, apuntó Bertín Catacora.

Asimismo, consideró que lo mínimo que debería hacer Fuerza Popular es pedir disculpas públicas a todas aquellas personas a quienes se aludió injustamente. “Qué más puedo exigir y ojalá lo haga. Lo que ha hecho el fujimorismo es apelar a lo más bajo de la política. Ojalá se corrija”, precisó.

Shirley Loren Apaza Quispe también habló con La República. Fue miembro en la mesa N.º 009697 de la Institución Educativa Virgen del Carmen, en el distrito de Atuncolla, provincia de Puno. Según el acta de votación, Pedro Castillo obtuvo 219 votos, mientras que Keiko Fujimori solo ocho. El fujimorismo argumentó que su firma en acta no coincidía con la de Reniec.

Fue muy escueta cuando se refirió al caso y enfatizó que no quiere hablar del tema, menos si tiene ribetes políticos, aunque recordó que sí la afectó en su momento porque, sin haber cometido delito alguno, tuvo que jurar en una carta a las autoridades de su pueblo que sí fue miembro de mesa.

No me nombren más

Roxana Asencio Cabana es otro de los numerosos miembros de mesa acusados por el partido Fuerza Popular de complicidad frente a un fraude electoral en las elecciones de la segunda vuelta.

Según el recurso de nulidad del acta electoral de la mesa N.º 063750, ubicada en el Instituto Superior Pedagógico Público Alianza Ichuña Bélgica, en el distrito de Ichuña, provincia de General Sánchez Cerro, región Moquegua, su firma no coincidía con la de Reniec.

“Yo solamente digo que qué bien que la gente se dio cuenta de que no hicimos nada. No ganábamos nada haciendo eso”, mencionó Asencio en conversación con La República luego del fallo de la Fiscalía.

De igual manera, añadió que espera una disculpa de la persona responsable. “Solo puedo pedir eso y que no dañen a la gente de la nada. Si no tienen pruebas, no es bueno hablar” acotó.

Finalmente, exhortó a que ya no la mencionen en este caso porque fue un momento complicado en su vida. “Lo único que quiero es que ya no me nombren más” puntualizó.