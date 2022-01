Alva califica de irresponsable a Vásquez por “no respetar el fuero del Pleno”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, criticó la postura de la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, luego de que el Ejecutivo observara la autógrafa de ley que establece que toda reforma constitucional de iniciativa ciudadana pase por el Parlamento. Al respecto, declaró que es irresponsable que una expresidenta del Legislativo no respete el fuero del Pleno y que exprese que es inconstitucional las iniciativas del hemiciclo.

“Es una irresponsabilidad que una premier que ha sido presidenta de la Mesa del Congreso no respete el fuero del Parlamento ni se comporte como una excongresista. Ahora que está del otro lado como premier dice que es inconstitucional lo que hace este Congreso ”, dijo Alva Prieto a la Red de Comunicación Regional.

Asimismo, cuestionó la idoneidad de los ministros de Estado y exhortó a la primera ministra convocar a profesionales con experiencia en el cargo, en referencia a la designación de Daniel Salaverry a PerúPetro.

“Debería preocuparse que sus ministros no hagan cosas inconstitucionales y que se preocupe por nombrar funcionarios con perfiles idóneos y no a Salaverry en un puesto donde el hombre no tiene ni idea sobre cómo se maneja el petróleo”, manifestó.

Alva sobre interpelaciones: “Es parte de la función del congresista”

En otro momento de la entrevista, María del Carmen Alva se refirió a las declaraciones de la jefa del gabinete, Mirtha Vásquez, quien señaló el pasado 14 de enero que el Congreso utiliza la interpelación y censura como si fueran recursos ordinarios cuando son mecanismos de última ratio.

Sobre ello, la presidenta del Congreso respondió que las referidas mociones son recursos políticos y que están comprendidas dentro de la función del congresista. En ese sentido, mencionó que el Parlamento no tan solo legisla leyes o representa, sino que también controla al Poder Ejecutivo en todos sus niveles.

“Cuando se interpela, no se interpela por cualquier cosa, sino por escándalos. Seamos sinceros de qué es lo que está pasando. Tres interpelación en seis meses sería poco ”, replicó

Asimismo, alegó que los ministros tienen que comunicar y mostrar transparencia, pues son “funcionarios públicos que manejan dinero y que ejecutan”, agregó.