Héctor Acuña: A César Acuña le faltó tolerancia y respetar la libertad de prensa

Héctor Acuña, hermano del líder de Alianza para el Progreso, Cesar Acuña, se mostró en contra de la sentencia emitida por el juez Raúl Jesús Vega para el periodista Christopher Acosta y la editorial Penguin Random Housea, a raíz de la querella presentada por el excandidato presidencial tras la publicación del libro Plata como cancha.

En declaraciones para RPP, el congresista de APP, dijo que “ El Poder Judicial fue quien emitió la sentencia contra el periodista Christopher Acosta; sin embargo, espera que la decisión se pueda corregir en segunda instancia, ya que la considera muy fuerte ”.

De esta manera se pronunció el parlamentario Héctor Acuña luego de ser consultado por la sentencia contra el periodista Acosta y la editorial Penguin Random House, a quien el ente judicial le impuso dos años de sentencia suspendida y el pago de S/ 400.000 que deberán abonar a César Acuña como reparación civil.

Héctor Acuña, indicó, además, que a su hermano César Acuña le faltó tolerancia en torno a la publicación del libro Plata como cancha, así como respetar la libertad de prensa .

“Cuando uno está en función pública, la privacidad es distinta. Creo que a mi hermano (César Acuña) y todos los que ejercemos función pública debemos tener tolerancia para entendernos entre peruanos y respetar en todo momento la libertad de prensa. No sé si mi hermano se equivocó o no porque es una cosa muy personal”, dijo el parlamentario.

Christopher Acosta muestra pruebas del libro Plata como cancha

El periodista Christopher Acosta compartió en sus redes sociales documentos que acreditan las afirmaciones publicadas en su libro Plata como cancha sobre el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. Acosta, de este modo, respondió a los desmentidos de Acuña que formuló en el programa de Milagros Leiva, en Willax TV.

“El único fin que debe perseguir el periodismo es hacerle rendir cuentas al poder. Independientemente de donde provenga, si es un poder económico, político, independientemente de la ideología que represente. No podemos hablar de periodismo si no hablamos de una convicción por los intereses públicos. Y creo que desde esa honestidad se debe practicar esta profesión a la cual respeto mucho y a la cual me debo. Quienes ejercemos el periodismo debemos cuidar la profesión”, dijo Acosta en declaraciones para La República.