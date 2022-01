¿Qué bancadas están a favor y en contra de aprobar por insistencia la ley que atenta contra el referéndum?

El pasado 16 de diciembre, con el apoyo de parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular y Podemos Perú, el pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Ley 644/2021-CR, impulsado por la fujimorista y presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez. El dictamen, aprobado con 76 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones, tiene como finalidad limitar el referéndum para reformas constitucionales.

El último jueves 13 de enero, sin embargo, el Ejecutivo observó la autógrafa de ley que modifica los artículos 40 y 44 de la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos, con el objetivo de prohibir la convocatoria a consulta popular para reformas constitucionales que no hayan sido discutidas ni tramitadas en el Congreso.

Ante ello, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, manifestó a la prensa su preocupación por la mentada ley, ya que “es una modificación nada menos que a la Ley de Participación Ciudadana”. Asimismo, consideró que lo que “ no podemos permitirnos como país democrático es limitar al ciudadano un derecho tan importante como realizar un referéndum” y que, además, “la norma tiene varios visos de inconstitucionalidad”.

El dato. El miércoles, la primera ministra Mirtha Vásquez se manifestó en contra de la ley y la consideró inconstitucional. El presidente Pedro Castillo prometió en campaña cambiar la Constitución. Foto: difusión

No solo hubo rechazo por parte del Gobierno, sino también por el propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que consideró que la convocatoria a todo referéndum, incluida la de la reforma constitucional, debe continuar siendo potestad del organismo electoral, pues es el que posee la capacidad técnica especializada para determinar la fecha más idónea para su realización.

Esbozado el panorama, miembros de diferentes bancadas expresaron su postura con relación a la cuestionada ley, considerándola tanto constitucional como inconstitucional, dependiendo del color político que la interprete.

PUEDES VER: Gobierno observa autógrafa de ley que atenta contra el referéndum

Bancadas que estarían a favor de aprobar por insistencia la ley de referéndum

Hasta el momento, las bancadas de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Fuerza Popular, Podemos Perú, Avanza País y Renovación Popular están a favor de aprobar por insistencia la ley que limita el derecho a referéndum para reformas constitucionales.

Alianza para el Progreso

En ese sentido, el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, declaró a la prensa que su bancada apoyará aprobar esta norma por insistencia, ya que la ha respaldado desde que se presentó en la Comisión de Constitución.

“ Nosotros consideramos que la propuesta es plenamente constitucional ; sin embargo, formulada la observación, el Congreso de manera reglamentaria lo va a someter a debate (...) Si se consiguen los votos necesarios, habrá insistencia; si no, quedará ahí el proyecto de ley. (En cuanto a APP), efectivamente apoyamos la aprobación por insistencia. Es más, hay un proyecto en ese sentido de un colega de la bancada. Hemos apoyado en la Comisión de Constitución y en el Pleno”, dijo el parlamentario.

Acción Popular

Un tanto más radical fue la titular de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva. La también parlamentaria de Acción Popular declaró que no debe haber la menor duda de que el Congreso debe promulgar la norma por insistencia.

“Por supuesto. No tengan la menor duda de que así va a ser. Eso (las observaciones) pasa a la Comisión de Constitución, que se encargará de analizarlo y debatirlo. Lo más probable es que salga un dictamen de insistencia y se apruebe en el próximo Pleno ”, declaró para Red de Comunicación Regional (RCR).

Alva remarcó que el Ejecutivo esperó hasta el último día para observar la ley y aseguró que se trata de una simple interpretación y no una modificación constitucional.

“El Ejecutivo espera hasta el último día que tiene para observar. Nos ha observado nuestro proyecto de ley de interpretación del referéndum, que es simplemente interpretar el artículo de la Constitución. No es una modificación constitucional ni nos hemos inventado la pólvora, es lo que ya está en la Constitución para el referéndum”, aseveró.

Fuerza Popular

En conversación con La República, el congresista de Fuerza Popular, Raúl Huamán, indicó que, si bien no existe una decisión a nivel de bancada, personalmente considera pertinente lo aprobado en el Congreso.

“En la bancada no se ha tomado todavía una decisión. Pero, a título personal, yo creo que lo que se ha acordado en el Congreso es pertinente . En el artículo 206 de la Constitución dice bien claro cuándo se puede hacer un referéndum y cuándo no. Yo particularmente sí estaría a favor de aprobar la autógrafa de ley por insistencia”, manifestó.

Huamán negó que la ley de referéndum vaya en contra de los derechos de participación ciudadana y argumentó que se debe respetar la Constitución de 1993, establecida durante la dictadura del expresidente Alberto Fujimori.

“Considero que no se le está quitando ninguna facultad a la ciudadanía. Se está respetando la ley y no se le está negando la potestad de participación ciudadana. Pero sí creo que se tiene que respetar la Constitución del 93. Ya en el transcurso de la semana fijaremos una posición como bancada”, apuntó.

Raúl Huamán es congresista de Fuerza Popular por la región Ica. Foto: Congreso

Podemos Perú

El legislador de Podemos Perú, Enrique Wong, se sumó a la opción de aprobar la ley de referéndum por insistencia y enfatizó en conversación con La República que existen otras formas de reformar la Constitución.

“ Nosotros estamos a favor de la insistencia porque cualquier reforma constitucional pasa por el Congreso y lo establece la Constitución . Cualquier artículo puede ser ampliado, reformado, añadido con dos votaciones en legislaturas ordinarias. Entonces yo considero que hay formas”, expresó.

A pesar de que esta ley recorta las funciones del Gobierno, Wong hizo un llamado a la conciliación entre el Ejecutivo y el Legislativo, apelando a una discusión en temas controvertidos como la definición de incapacidad moral permanente.

“Sé que el Ejecutivo puede pensar que estamos amarrando. Pero no. Lo que queremos es buscar la forma y debatir, así como también sobre el tema de la incapacidad moral permanente. Lo que tenemos que buscar es quitarnos la pistola de ambos lados. ¿Por qué enfrentarnos entre el Ejecutivo y Legislativo? Nuestro país necesita que nos pongamos de acuerdo”, agregó.

Enrique Wong es congresista por Podemos Perú y tercer vicepresidente del Parlamento. Foto: Congreso

Avanza País

Finalmente, la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, informó el último viernes 14 de enero que su bancada plantea aprobar la ley por insistencia.

“ Nosotros aprobamos esa ley por mayoría en el Congreso, así que nada debería cambiar a la hora de aprobar un dictamen que recomienda la insistencia de este proyecto de ley”, dijo para SudacaPerú.

Tudela señaló estar convencida de que la ley aprobada en el Parlamento va de acuerdo a lo establecido con la Constitución.

“Nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer respetar lo que manda la Constitución y lo que manda la propia ley, y está clarísima a la hora de decir que toda reforma constitucional procede de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, que señala que es el Congreso el que tiene que aprobar las reformas en dos legislaturas consecutivas o en una legislatura y luego sometida a referéndum”, culminó.

Adriana Tudela es parlamentaria de Avanza País. Foto: Congreso

Bancadas que no estarían a favor de aprobar por insistencia la ley de referéndum

En el otro extremo, las bancadas de Perú Democrático, Perú Libre y Juntos por el Perú están en contra de aprobar la ley de referéndum. Es más, señalaron que, en caso se apruebe, acudirían a instancias mayores para darle una solución.

Perú Democrático

El vocero de Perú Democrático, Héctor Valer, mencionó a La República que está en contra de aprobar la ley de referéndum, ya que consideró que se trata de una medida inconstitucional. Además, expresó que, de ser aprobada, se buscarán instancias mayores, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer el caso.

“Todavía a nivel de bancada no hemos discutido, pero, en lo personal, he conversado con la mayoría y vamos a votar por la no insistencia . Porque atenta contra los tratados internacionales, sobre todo contra el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Culturales. Es una medida inconstitucional, ya que en la Constitución dice que la reforma parcial o total se puede hacerse a través de referéndum. Si se aprobara por insistencia, nosotros iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho, en concordancia con sentencias del Tribunal Constitucional (TC), que, en el ejercicio de la libre participación, es el pueblo el que decide sobre sus derechos económicos y sociales, y en este caso decide sobre tener o no una nueva Constitución”, aseveró.

Valer agregó que, a partir del lunes, se establecerá comunicación con diferentes bancadas para conversar la posibilidad de generar un momento constituyente propicio para la redacción de una nueva carta magna.

“ El criterio de la mayor parte de la bancada, incluso está en el acta de constitución, es ir por una nueva constitución. Ya tenemos incluso el kit de referéndum comprado. Hemos ido a conversar con el presidente para llegar a unas coincidencias de estrategia, porque él mismo prometió una asamblea constituyente. Desde el lunes nos acercaremos con las otras bancadas para preparar un momento constituyente. No de la noche a la mañana, porque sería irresponsable con el país y porque pensamos que tiene que haber una transición tranquila, que sea aprobada por el pueblo. Sabemos que nuestra constitución proviene de un golpe civil militar y aunque conocemos que permitió el desarrollo del país, lo que necesitamos ahora los peruanos es un equilibrio de justicia social, porque aún hay grandes mayorías que sufren de derechos básicos”, concluyó.

Héctor Valer es el vocero de la nueva bancada Perú Democrático. Foto: La República

Perú Libre

La congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, respondió en esta misma línea a La República y afirmó que el sentido de los votos de su bancada será en contra de la ley observada por el presidente Pedro Castillo.

“Siempre lo hemos dicho nosotros en la votación que hubo, que era inconstitucional, que no podíamos ir en contra de un ente autónomo, que el pueblo tiene derecho. Hay que respetar la independencia y autonomía. Hay artículos que algunos congresistas están modificando, pero no para interés del pueblo, sino para sus propios intereses. Nosotros vamos a votar en contra ”, aseguró.

Ugarte criticó que se pretenda arrebatar el derecho a la ciudadanía de elegir si quieren o no una nueva constitución y puso como ejemplo el país vecino de Chile.

“La ciudadanía tiene el derecho y está estipulado. No podemos quitarle el derecho que tiene el ciudadano. Pedimos respeto. En Chile se hizo. El pueblo lo pidió. ¿Por qué en el Perú el pueblo no participó en el cambio de la Constitución?”, se cuestionó.

Katy Ugarte es profesora y actualmente congresista de la región Cusco. Foto: Congreso

Juntos por el Perú

La parlamentaria de la bancada de Juntos por el Perú, Ruth Luque, no solo se mostró en desacuerdo con la ley aprobada en el Congreso, sino aseguró que promoverá una acción de inconstitucionalidad en caso sea aprobada por insistencia.

“Como parlamentaria, me gustaría promover una acción de inconstitucionalidad si el Congreso insiste con ello (promulgar la autógrafa de ley que atenta contra la consulta popular)”, declaró a Canal N.

Luque consideró que el tema de fondo es evitar que se abra un debate sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente que se encargue de redactar una nueva carta magna.

“Tuvimos una posición bastante clara y contundente, que esta ley limitaba absolutamente el derecho a la participación política. Intenta más bien forzar una interpretación para impedir el referéndum y se ha utilizado como argumento un informe del JNE. En mi opinión, creo que el tema de fondo es que se intenta evitar e impedir que se abra una discusión, que debería desarrollarse de lo más democrática, que es el tema de la nueva constitución”, sostuvo.

Somos Perú

La bancada de Somos Perú todavía no se ha pronunciado. No obstante, en la votación del pasado 16 de diciembre, solo dos de sus miembros votaron por aprobar la mencionada ley.