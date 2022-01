Walter Gutiérrez sobre ley de referéndum: “La norma no me parece que sea inconstitucional”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se refirió a la observación por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera ministra Mirtha Vásquez, sobre la autógrafa de ley que restringe el derecho a referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución. Gutiérrez señaló que toda reforma constitucional debe pasar en primera instancia por el Parlamento; por tanto, la norma no le parece institucional.

“En el Perú no hay otra forma de reformar la Constitución, que siempre se pase por el Congreso. De manera que a mí no me parece que la norma sea en ese extremo inconstitucional” , dijo el defensor del Pueblo para RPP.

Ello en contradicción con la opinión del Ejecutivo, que indica que la autógrafa de ley observada “restringe arbitrariamente el derecho al referéndum previsto en la Constitución” y “vulnera principios constitucionales al establecer el tránsito obligatorio por un procedimiento de reforma constitucional para ejercer el derecho al referéndum”.

Por otro lado, Walter Gutiérrez comentó la norma que establece una serie de requisitos mínimos para funcionarios. Señaló que esta iniciativa proviene de la propia Defensoría del Pueblo y consideró que se deben establecer “filtros” para ocupar cargos públicos, con especial énfasis en el gabinete ministerial.