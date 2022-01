Ministro Eduardo González niega que se le haya pedido renuncia a Daniel Salaverry

El ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles, negó que se le haya pedido a Daniel Salaverry al cargo de presidente del directorio de Perupetro. Durante su participación en la Comisión de Energía y Minas, el funcionario de Estado explicó que el excandidato presidencial y excongresista aún no asume dicho puesto, pues quedó en “stand-by”.

“En los medios ha habido una situación de que si se le ha pedido o no la renuncia (a Salaverry). En realidad nosotros hemos mantenido la reserva del caso para evitar adelantos de opinión. Yo creo que los medios pueden decir muchas cosas, pero mientras no presenten las pruebas no podemos tomar en cuenta nada de lo que dicen”, señaló ante el grupo parlamentario.

En ese sentido, González Toro explicó que Daniel Salaverry solo tiene la resolución para asumir el cargo, pero aún no cuenta con la designación, por lo que no puede ejercer las funciones correspondientes.

De la misma manera, el titular del Ministerio de Energía y Minas recordó la investigación que esta realizando la Contraloría General de la República para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos conforme a ley frente al nombramiento de Salaverry Villa en Perupetro.

“Después recibir el nombramiento en la resolución suprema nosotros tenemos que hacer una junta. Si la junta de accionistas niega, el señor Salaverry no puede tomar posesión de su cargo, así está el reglamento de Perupetro. En este momento el no puede ejercer sus funciones”, manifestó.

“Hemos optado por esperar el dictamen de Contraloría para poder hacer la designación o negarla. Normalmente Contraloría demora siete días, entonces tenemos que esperar hasta la próxima semana. En una horas iré a hablar con el contralor para que acelere las cosas”, agregó Eduardo Gonzáles.

