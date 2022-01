Guillermo Bermejo: “Anular el derecho de referéndum a la gente es una pésima señal para el país”

El congresista de Perú Democrático Guillermo Bermejo se pronunció luego de que el presidente de la República, Pedro Castillo, y la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, observaran la autógrafa de ley que establece que toda reforma constitucional, por iniciativa ciudadana, tiene que ser aprobada por el Congreso antes de que sea sometida referéndum.

“Era algo predecible. (...) Lamentablemente, perdemos mucho tiempo por anteojeras ideológicas dentro del Congreso de la República. El tema de la constituyente lo va a definir el pueblo. Decir que tú le vas a anular el derecho de referéndum a la gente es una pésima señal para el país”, declaró Bermejo a la prensa luego de que su agrupación entabló un encuentro con el jefe de Estado.

El exparlamentario por Perú Libre recordó que interpuso una acción de amparo en contra de dicha iniciativa legislativa, que se impulsa desde la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Patricia Juárez. Adelantó que dicha norma también podría ser llevada ante el Tribunal Constitucional.

“En cualquier momento, seguramente, llegará a algún juzgado constitucional, también llegaría al Tribunal Constitucional y va a suceder lo que yo advertí: una vez más otros instrumentos de la patria nos van a tener que decir al Congreso que estamos haciendo las cosas mal”, añadió.

Guillermo Bermejo: “Nosotros podemos conseguir las firmas, pero la población decidirá”

En otro punto de sus declaraciones, Guillermo Bermejo saludó las objeciones que planteó el Ejecutivo sobre la autógrafa de ley que limita el referéndum debido a que considera que “era mutilarle un derecho al pueblo. Para nadie es un secreto que era esa la intención”.