Martínez sobre llamada de su hijo ante la Policía: Si cometo algún error, no me arrepentiría

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, se pronunció sobre un audio que se filtró durante la sesión de la Comisión Permanente de este viernes en el Congreso, en el que intercede a favor de su hijo ante un agente de la Policía Nacional del Perú presentándose como legislador de la República.

El parlamentario señaló que su intervención responde a que, durante la llamada telefónica, su hijo le indicó que había sido detenido por problemas con la su licencia de conducir. En respuesta, él le pidió que lo comunicara con el oficial a cargo del operativo.

“ La conversación con el efectivo no se efectuó, porque cuando mi hijo trata de enlazar la comunicación, el oficial no quiso atender la llamadas. Yo estuve hablando porque pensé que me estaba escuchando, pero luego mi hijo me indica que no había sido así ”, dijo el congresista de Acción Popular en declaraciones para La República.

PUEDES VER: Permanente otorga 15 días para investigar denuncia contra César Hinostroza

“ La llamada se puede malinterpretar, pero jamás llamaré para pedir un favor en el cargo de congresistas ”, sostiene Martínez, quien negó que haya intentado usar su poder como parlamentario para interceder en favor su hijo durante un operativo de tránsito.

“ Como lo vengo diciendo a los medios de comunicación, si tuviese que defender a mi familia, lo haría con mi propia vida y, si cometo algún error por defender a mis hijos, no tendría de qué arrepentirme ”, apuntó el acciopopulista.

Audio del congresista

Este viernes cuando estaba haciendo uso de la palabra de manera virtual la legisladora de Fuerza Popular, Martha Moyano, en la comisión Permanente, se oyó la conversación del parlamentario Edwin Martínez.

“Pásamelo, pásamelo. Pero al comisario avísale, a quien esté, pásamelo a quien esté”, se oye exhortar al protagonista del incidente mientras se escuchaba también un timbre de llamada telefónica.

“Estimado amigo, ‘qué tal? ¿cómo está usted? Muy buenos días. Estimado amigo, le habla Edwin Martínez, congresista de la República. Un favor, el conductor es hijo mío. Entonces, no sé qué irregularidad habrá con su licencia, pero él se está regresando a la región...”, se le oye decir antes de que se interrumpa el audio.