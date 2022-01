Vocero de AP: El martes o miércoles veremos moción para interpelar al ministro Ramírez

Sin definir. Elvis Vergara, congresista y vocero de la bancada de Acción Popular (AP), afirmó que entre el martes o miércoles de la próxima semana su agrupación parlamentaria tomará una decisión sobre las dos mociones presentadas ante el Congreso contra el titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Rubén Ramírez, por presuntos favorecimientos de contratación de personal en su sector.

En conversación con La República, Vergara señaló que dentro de Acción Popular aún no tienen una postura fija para ver si apoyarán o no las mociones impulsadas por los legisladores Edward Málaga (Partido Morado) y Heidy Juárez (Alianza para el Progreso).

“Todavía no hemos conversado sobre el tema (en Acción Popular). Eso lo vamos a tocar en la próxima reunión de la bancada, que va a ser el martes o miércoles (de la próxima semana). Honestamente, aún no he revisado las mociones contra el ministro”, declaró a esta redacción.

El último domingo 9 de enero, el programa Punto Final emitió un reportaje donde revela que personas cercanas al Gobierno y a Perú Libre habrían sido irregularmente favorecidas con reiterados procedimientos de evaluación dentro del Ministerio del Ambiente. El objetivo, según el reportaje, era conseguir puestos de trabajo “a medida de sus perfiles” .

Algunas de las personas involucradas habrían conseguidos trabajo en el sector luego de unas presuntas solicitudes a la Alta Dirección y tras reiteradas presiones al exdirector de la Oficina General de Recursos Humanos, Juan Carlos Castro Pinto. El 10 de enero, la Contraloría inició una auditoría al Ministerio del Ambiente por las presuntas irregularidades en la designación de funcionarios.

El ministro Ramírez deberá responder un pliego de 24 preguntas y otro de 44 . El Minam, por su lado, precisó que sus contrataciones se realizaron en respeto a la ley.