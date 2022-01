Sagasti sobre cambios en la Ley Universitaria: “Esperemos que el Congreso no apruebe dictámenes nefastos”

El último miércoles, el exmandatario de turno Francisco Sagasti se pronunció vía redes sociales respecto al predictamen de la Comisión de Educación del Congreso que busca darle una segunda oportunidad a las universidades que no consiguieron licenciamiento por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Para Sagasti, “no corresponde darles plazo adicional”.

“Rechacemos intentos interesados de afectar la reforma universitaria. Esperemos que el pleno del congreso no apruebe estos dictámenes nefastos. No corresponde darles plazo adicional a universidades no licenciadas para que puedan seguir aprovechándose de los estudiantes”, se lee en la cuenta de Twitter de Sagasti.

De la misma manera, argumentó que esta medida es inviable, pues estas entidades educativas ya han tenido cierta cantidad de oportunidades para ponerse en regla y nunca lo lograron, por lo que esta vez no habría diferencia.

“Han tenido varias oportunidades de adecuarse y pueden presentar sus documentos para iniciar un nuevo proceso de licenciamiento”, agregó Sagasti.

Finalmente, el ex jefe de Estado, quien ha sido miembro de comisiones para evaluar candidatos al Consejo Directivo de Sunedu, explicó que los miembros de la superintendencia deben ser elegidos a través de concurso público, para que así se pueda garantizar el beneficio de la comunidad universitaria y no de grupos de interés.

Predictamen de la Comisión de Educación del Congreso

Esta medida se llevó a cabo en el Congreso, con el voto de ocho congresistas que se pronunciaron a favor, siete en contra y una abstención. Dicho predictamen busca que se apruebe una ley que se encargue de velar por las condiciones básicas de calidad en la prestación de servicio educativo dentro del territorio nacional, específicamente en universidades privadas con licencia institucional denegada.