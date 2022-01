EN VIVO Congreso: Pleno continúa debate para diversos proyectos de ley

La congresista Elizabeth Medina de Perú Libre, quien protagonizó un incidente con el personal de seguridad del Gobierno Regional de Huánuco el 11 de enero por no presentar su carnet de vacunación, acusó a los medios de comunicación de atacarla en los últimos días. "Es increíble que más ha sido la noticia contra una congresista por no tener su carnet de vacunación. ¿Qué informaron a los peruanos? de por qué esa congresista quería acudir a esas reuniones con las autoridades locales (...) A los señores de la prensa no les intersa la gente, me han atacado a su gusto. Ninguno mostró el problema de los agricultores", exclamó.