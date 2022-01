Contraloría no participó en el control de compra de biodiésel a Heaven Petroleum, asegura Nelson Shack

El contralor general de la República, Nelson Shack, confirmó que la Contraloría no participó en el control de la compra de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum Operators, del empresario Samir Abudayeh Giha. Shack mencionó no estar seguro de si existe alguna irregularidad en este nuevo proceso. No obstante, remarcó que ha habido claras irregularidades en el proceso anterior con Petroperú. “Hay indicios más que razonables de responsabilidades penales”, expresó.

“En este nuevo proceso no sabemos nada, porque esto también me ha sorprendido. Por un lado, que la misma empresa gane este proceso, pero también me ha sorprendido que se diga o se deje entender que la Contraloría ha estado presente y acompañado este proceso , eso no es cierto”, dijo en contralor para RPP.

Asimismo, Shack indicó no obtuvo más respuesta luego de recibir una solicitud de control concurrente por Petroperú.

“El control concurrente se creó como un mecanismo de acompañamiento, pero requiere la colaboración irrestricta de la entidad para facilitar toda la información, y de esa manera poder advertir oportunamente los riesgos o situaciones adversas”, manifestó.

En cuanto al caso de Heaven Petroleum Operators, el contralor informó que ya se ha acreditado una comisión para revisar la legalidad de la contratación.