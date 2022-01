Congreso: proyecto de Podemos Perú amenaza al periodismo

El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, dijo a La República que no es coincidencia que justo días después de la sentencia en primera instancia contra el periodista Christopher Acosta, por el caso Plata como cancha, un proyecto de ley de Podemos Perú que atenta contra la labor periodística sea puesto, otra vez, sobre la mesa en el Congreso para su eventual discusión.

Se trata de una iniciativa de ley que estaba en el archivo, de autoría de la excongresista María Teresa Cabrera, de Podemos Perú, que incrementa las penas por difamación de cuatro a seis años de prisión.

Aquella propuesta no llegó a debatirse en el hemiciclo en el anterior Parlamento.

Sin embargo, el dueño y portavoz de la bancada de Podemos Perú, José Luna Gálvez, pidió a la Mesa Directiva, que preside María del Carmen Alva, que se actualice dicho texto.

“Este proyecto de ley viene dando vueltas desde el 2020. Ya había esa disposición de Podemos. Es todo parte de la misma tendencia: de que no exista ningún tipo de investigación contra personajes públicos con poder”, lamentó Salazar.

No es la primera vez que el Congreso intenta agravar las penas por este delito. En el periodo parlamentario 2016-2020, el exlegislador de Fuerza Popular Clayton Galván presentó una iniciativa de ley para que las sentencias sean no menor de siete años y de 120 a 300 días de multa. Aquel texto no llegó ni siquiera a tener un dictamen.

En 2020, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Universidad del Pacífico (UP) elaboraron un proyecto de ley para despenalizar el delito de difamación. Los congresistas aún no recogen este aporte.

“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que es el momento para que el Congreso discuta la despenalización. Queremos ver que en el Congreso se pueda discutir esto”, enfatizó Salazar.

La propuesta fue presentada ante la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción del Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo y, recuerda Salazar, recibió buenos comentarios al respecto.

Propuestas que amenazan

Las propuestas de ley para agravar penas por difamación. La de Clayton Galván está encarpetada, pero no la de María Teresa Cabrera.