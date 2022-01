Christopher Acosta: “El libro trata al señor César Acuña con mucha justicia”

Tras la sentencia emitida por el juez Raúl Jesús Vega en contra del periodista y autor del libro Plata como cancha, Christopher Acosta, el editor Jerónimo Pimentel y la editorial Penguin Random; el libro en mención ha vendido alrededor de 14.000 ejemplares.

Christopher Acosta declaró en exclusiva para Epicentro TV. El periodista se mostró de acuerdo con lo dicho por el hermano de César Acuña, Virgilio Acuña, quien sostuvo que el líder de Alianza para el Progreso (APP) ha sido mal asesorado o manipulado por los abogados que lo defienden.

“No sé si ha medido las consecuencias de lo que ha logrado, no entiendo por dónde puede tener ganancias ¿Qué ha ganado el señor Acuña con esto?” indicó.

Asimismo, cuestionó cómo Acuña Peralta pudo sentir afectado su honor sin haber leído el libro en cuestión. Acosta precisó que la sentencia es un capítulo más del constante hostigamiento del empresario.

Según el autor de Plata como cancha, es necesario valorar al libro como un todo y no fragmentarlo.

“No puedes sacar una frasecita que no te gusta y decir: ‘Mira cómo me difama’. No, hay que ver la información previa para tener un criterio completo de lo que se ha publicado”, explicó.

Acosta afirmó que en Plata como cancha cita testimonios y ofrece contexto al lector.

Pese a que Acuña Peralta se negó a dar su descargo para el escrito, Acosta resaltó que se hizo un exhaustivo trabajo periodístico sobre las declaraciones de archivo del líder de APP para conocer a detalle su postura sobre los diversos casos que muestra el libro.

“El libro trata al señor César Acuña con mucha justicia”, dijo.

Christopher Acosta recalcó que, hasta el momento, no entiende cómo citar declaraciones públicas puede ser considerado un acto difamatorio.