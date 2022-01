Patricia Juárez: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del exalcalde de Lima Luis Castañeda”

La congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez lamentó el fallecimiento del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, ocurrido durante esta mañana a raíz de un ataque cardíaco. Juárez explicó que el fundador de Solidaridad Nacional estaba sufriendo una “penosa enfermedad” y exhortó a la ciudadanía a recordarlo por su vitalidad y su trabajo.

“ Lamentamos profundamente el fallecimiento del exalcalde de Lima, el doctor Castañeda, que estaba ya en los últimos momentos, sufriendo una penosa enfermedad . Tenemos que recordarlo como esa persona vital, esa persona que trabajó tanto y que soñó tanto, como él siempre decía”, dijo para Canal N.

La parlamentaria del partido naranja confirmó que Castañeda Lossio murió a las 5 de la mañana y que, a pesar de ser una noticia dolorosa para su entorno cercano, se consoló pensando que ya no padece los males que lo aquejaban en los últimos años.

“ El alcalde ha fallecido a las 5 de la mañana. Él ha estado sufriendo una penosa enfermedad durante este tiempo. La familia es quien tiene que dar esa información. Para quienes lo conocimos es una noticia muy dolorosa, pero ya descansa de los males que ha podido sufrir en los últimos tiempos”, aseveró.

Finalmente, Juárez prefirió evitar comentarios al ser preguntada sobre si le habrían quitado el partido Solidaridad Nacional al exalcalde de Lima. La legisladora comentó que, a pesar de haber renunciado hace tres años, mantuvo una amistad con Castañeda hasta el último momento.