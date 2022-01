Nelson Shack cuestiona designación de Daniel Salaverry en Perupetro: “Zapatero, a tus zapatos”

El contralor general de la República, Nelson Shack, cuestionó la designación del excandidato presidencial Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro y señaló que no tiene mucho sentido contratar para dicho cargo a alguien con falta de experiencia. Además, señaló que desde el organismo que dirige ya actuaron para comprobar si cumple con el perfil necesario.

”Zapatero, a tus zapatos. No tiene mucho sentido contratar a alguien que no tenga experiencia. Puede aprender, no cabe ninguna duda, pero el costo de ese proceso lo asumirán todos los peruanos , porque las personas que no tienen las capacidades lo que hacen muchas veces es que toman malas decisiones y al final lo pagamos todos”, señaló para la prensa durante la presentación de los resultados del control gubernamental de 2021.

“Tanto en ese caso como otros, que son de público conocimiento, la Contraloría ya actuó. (…) Tenemos decenas de casos de contrataciones o designaciones de funcionarios de confianza que no cumplen con el perfil”, agregó el titular de la Contraloría.

Asimismo, Shack se manifestó sobre las reuniones del presidente de la República, Pedro Castillo, es su vivienda de Breña e indicó que, pese a que no les han brindado la lista de personas que visitaron el reciento, continuarán investigando.

“Acreditamos una comisión de control. Se ha solicitado información. No nos han dado la información. No nos han dado la lista de personas que han participado en esas reuniones, pero nosotros vamos a seguir con las investigaciones”, aclaró.

En ese sentido, el contralor general de la República explicó que ellos no se van a encargar de discutir las responsabilidades del mandatario, pero recalcó que sí les corresponde verificar el tema administrativo, lo que recae en los ministros de Estado.

Promoverán moción de interpelación tras designación de Salaverry

El congresista Diego Bazán, de Avanza País, anunció el último 9 de diciembre que impulsará una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas (Minem), Eduardo González, por su responsabilidad en el nombramiento de Daniel Salaverry en Perupetro.

“Salaverry debe renunciar a Perupetro. Ley 26225 exige que directores sean personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia. En uso de mi función de control político, promoveré moción de interpelación a ministro de Energía y Minas como responsable de esta designación”, expresó.