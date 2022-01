Gobernadora de Arequipa: es difícil encontrar profesionales que no tengan procesos

El titular de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), Christian Nova se quedaría en el cargo. Kimmerlee Gutiérrez, gobernadora regional de Arequipa, sostuvo que para avanzar en la vacunación el médico no sería removido. Nova fue recientemente cuestionado por la Contraloría por el pago de bonos Covid-19 a 165 trabajadores a quienes no les correspondía. “Estamos entrando con la tercera ola. Es un tema preocupante para nuestra región. El doctor Nova se está concentrando en el tema de la vacunación. En este momento retirarlo no sería acertado ”, dijo la autoridad.

Sin embargo, sostuvo que todos los gerentes son evaluados. Añadió que en el caso de Nova seguirán analizando su permanencia. Gutiérrez detalló que están recibiendo los descargos del funcionario por diversos temas. Nova refirió que muchas de las cosas que pasaron, fueron en la gestión de su antecesor.

En tanto, la gobernadora negó que los amigos de su asesor Edward Esquivel estén asumiendo gerencias regionales. El consejero Harberth Zúñiga acusó que en los funcionarios asignados a Transportes y Comercio Exterior, son amigos de Esquivel. “Es falso, es bien difícil. Se quiere poner a profesionales que estén limpios y con experiencia, pero hay muchos que tiene problemas en el Poder Judicial y no cumplen el perfil”, señaló Gutiérrez.

Sostuvo que es el Área de Recursos Humanos que hace la evaluación.