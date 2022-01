Congresista de Perú Libre protagonizó incidente al no presentar carnet de vacunación para entrar a un local

La congresista de Perú Libre Elizabeth Medina fue protagonista de un incidente con el personal de seguridad que resguarda las oficinas del Gobierno Regional de Huánuco. La funcionaria oficialista quiso ingresar al local sin presentar su carnet de vacunación, el cual le fue exigido en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el marco de la lucha contra la COVID-19. Ella forma parte de los legisladores que aún no se han vacunado.

Medina, representante por Huánuco, argumentó que no se le podía impedir su ingreso al local porque se estaba infringiendo sus derechos. En lugar de facilitar su carnet de vacunación, el cual no tiene, mostró al personal del gobierno regional una prueba molecular de descarte de la COVID-19, en la se evidenciaba que no estaba contagiada.

Finalmente, la parlamentaria logró ingresar al local en compañía de un grupo de pobladores del distrito de Honoria, quienes tenían una cita programada con el gobernador Juan Alvarado, en la que participaría la oficialista.

Cevallos: Congresistas no vacunados envían un mensaje poco saludable

En diciembre pasado, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, se refirió a los congresistas de la República y autoridades que aún no han completado su esquema de vacunación contra la COVID-19. En ese sentido, el titular del Minsa consideró que ello implica una “responsabilidad individual clarísima”, así como un mensaje que perjudicaría las políticas de inmunización contra el nuevo coronavirus que impulsa el Gobierno de Pedro Castillo.