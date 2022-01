Hildebrandt sobre Cesar Acuña: “Es un personaje que no debería estar en la política peruana”

César Hildebrandt se refirió a la sentencia contra el periodista Christopher Acosta y el director editorial de Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, por el caso Plata como cancha, que le interpuso el juez Jesús Vega, del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima, quien lo condenó a dos años de prisión suspendida a ambos, tras la querella por difamación interpuesta por el líder de Alianza por el Progreso (APP), César Acuña.

En la más reciente edición de su podcast, Hildebrandt reveló que el líder de Alianza para el Progreso pretende intimidar con denuncias a quienes se atrevan a hablar de él. Asimismo, explicó que el libro no es una “colección de citas” sobre César Acuña, sino responde a construcción de hechos de un personaje negativo para la política peruana.

“ El libro de Christopher Acosta da una imagen atrozmente exacta de César Acuña, quien es un personaje que no debería estar en la política peruana ”, inicia Hildebrandt, quien afirma que el excandidato presidencial por APP ha creado un precedente de “ quien se mete conmigo, se mete con mi dinero ”.

“Un juez que ni siquiera merece que mencionemos su nombre, ha condenado a Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel por el libro sobre César Acuña, un libro estupendo y minucioso (…) El señor Acuña ha construido un imperio personal a base de una educación modestísima (…) Quiere amedrentar a cualquier periodista que se atreva a hablar sobre él”, agregó Hildebrandt.

PUEDES VER: Bancada APP se pronuncia sobre fallo contra el periodista Christopher Acosta

Christopher Acosta: “Un periodista no necesita demostrar una verdad judicial”

Al respecto, Christopher Acosta, dijo que “un periodista no necesita demostrar una verdad judicial para poder informar sobre un hecho. Y es lo que este juez, básicamente, con esta sentencia nefasta, me está exigiendo. No solamente a mi trabajo periodístico, sino a todos los periodistas.

En ese sentido, Acosta señaló que se le está exigiendo que asuma responsabilidad por el contenido de declaraciones y testimonios que existen previo a la existencia del libro, lo cual han sido experiencias de personas del círculo más íntimo de César Acuña, quienes en algún momento lo han hecho público.

“Plata como cancha recoge afirmaciones de terceras personas, absolutamente identificadas con nombres y apellidos, que tienen algo que contar sobre César Acuña”, apuntó.