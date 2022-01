César Acuña decidirá este martes si apela o no sentencia contra Christopher Acosta

Decisión. El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, decidirá este martes 11 de enero si apelar o no el dictamen del Poder Judicial de dar una sentencia de dos años de pena privativa suspendida al periodista Christopher Acosta. Esto, a raíz de la querella presentada por Acuña por la publicación del libro Plata como cancha, y contra Jerónimo Pimentel, director general de la editorial Penguin Random House que publicó el libro.

Fue Enrique Ghersi, abogado de Acuña, quien contó a canal N, que el también excandidato presidencial evaluará la posibilidad de presentar el recurso de apelación contra la decisión del juez Raúl Jesús Vega, del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia Lima, quien, además, fijó en S/ 400.000 la reparación civil que deberán pagar el escritor y la editorial Penguim Random House a favor de César Acuña.

“Mañana (martes) tenemos una reunión con César Acuña para decidir si interponer o no un recurso de apelación . Son 55 imputaciones que hicieron en la querella, el juzgado ha recogido 37 y ha desechado otras 18. Consideramos que algunas de las frases desechadas por el juzgado tienen contenido difamatorio. Vamos a evaluar también la apelación del monto de reparación civil”, declaró el letrado el último lunes.

En otro momento, sostuvo que su patrocinado no estaría ganando “nada material” con la sentencia del Poder Judicial impuesta contra Christopher Acosta, Jerónimo Pimentel y la editorial Penguin Random House por unos “supuestos daños” al honor de Acuña. Esto pese al pedido de 100 millones de soles en la demanda.

En efecto, Enrique Guersi, quien anteriormente argumentó que el pedido de S/ 100 millones fue porque eso es lo que gana mensualmente su defendido, dijo que esta decisión del juez Raúl Jesús Vega no va en contra de la libertad de expresión.