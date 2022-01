Christopher Acosta: “Esta sentencia no solo vulnera mis derechos, sino los de cualquier periodista”

El periodista Christopher Acosta explica las consecuencias que deja la sentencia en primera instancia en su contra, a raíz de la denuncia de difamación de César Acuña por el libro Plata como cancha. Acosta, además, anuncia que recurrirá a todos los fueros posibles para defender la libertad de expresión.

¿Por qué esta sentencia deja un precedente peligroso?

Porque le pone reglas al periodismo imposibles de ser cumplidas. Un periodista no necesita demostrar una verdad judicial para poder informar sobre un hecho. Y es lo que este juez, básicamente, con esta sentencia nefasta, me está exigiendo. No solamente a mi trabajo periodístico, sino a todos los periodistas. Me está exigiendo que yo asuma responsabilidad por el contenido de declaraciones y testimonios que existen previo a la existencia del libro, y que han sido experiencias de personas del círculo más íntimo de César Acuña, que en algún momento lo han hecho público.

Tú pusiste un ejemplo: el caso Lava Jato, donde los periodistas reportan testimonios de otras personas. Con los argumentos del juez, ¿una investigación periodística así se cae?

Bajo la concepción de periodismo que tiene el juez, para que los periodistas podamos referirnos al señor Barata o a cualquier colaborador eficaz, deberíamos antes haber probado la afirmación que ese colaborador entrega a la justicia. Plata como cancha recoge afirmaciones de terceras personas, absolutamente identificadas con nombres y apellidos, que tienen algo que contar sobre César Acuña.

Tu libro, a diferencia del caso Lava Jato, sí cita a las personas y dice quiénes son.

Mi libro no presenta testimonios de personas a quienes se les resguarda la identidad o a quienes yo, como periodista, les ofrezco una reserva. Son testimonios con nombre y apellido que han tenido alguna experiencia con el personaje principal del libro.

Se percibió que el juez quería conceptualizar este oficio.

Bajo esas nuevas reglas de periodismo que ha determinado el juez, probablemente habrá que ser antes juez para convertirse en editor de un medio de comunicación. El señor le pone una valla tan alta al periodismo para algo tan sencillo como reportar una declaración. Mi libro en ningún momento sentencia al señor Acuña. En ningún momento vas a encontrar una frase mía que sentencia y que condene.

¿Qué viene ahora? Tu abogado apelará.

Entiendo que podemos ir a la Corte Suprema. Además, se puede acudir a fueros internacionales. Yo te aseguro que vamos a dar la pelea en todos los espacios, en todos los foros, donde consideremos que el derecho nos asiste. Porque esta sentencia en primera instancia no solo vulnera mis derechos, sino los de cualquier periodista, a quien en adelante, apelando a la sentencia de este juez, se le deberá exigir probar el simple hecho de citar a una persona. Es inconcebible.

¿Cómo tomas el hecho de que el señor Acuña primero diga que no te va a demandar y al final lo termina haciendo?

A mí no me sorprende. Porque no solamente en el libro, sino de quienes siguen la vida pública de Acuña, tienen clarísimo que una cosa es lo que el señor dice públicamente y otra cosa diferente son los pasos que comete. Yo no tengo nada personal. No odio al señor Acuña. Lo mío es un interés periodístico. No puede interpretarse como una obsesión mía sobre su carrera política. He investigado a diferentes políticos. Lo acabamos de hacer el domingo con un ministro de Pedro Castillo.