Acuña asegura no estar satisfecho con sentencia en primera instancia contra Acosta

Luego de más de 24 horas de silencio, una vez conocida la sentencia al periodista de investigación Christopher Acosta por la publicación del libro Plata como cancha, el denunciante César Acuña reveló no sentirse “satisfecho” con lo dictaminado en primera instancia y recalcó que no desistirá en su demanda.

En entrevista con Milagros Leiva para Willax TV, el excandidato presidencial explicó los motivos por los cuáles no retirará la denuncia en contra de Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, que incluye una reparación civil de S/ 400.000 y dos años de prisión suspendida, según lo dictado por el juez Raúl Jesús Vega. Además señaló que no está en contra de la libertad de expresión.

“No estoy satisfecho (con la condena) porque es una primera instancia. Esto va a demorar. No (voy a desistir) porque siento que mi honor vale mucho más. No estoy contra la libertad de expresión, pero si contra la difamación. Soy demócrata y no sé por qué ahora todos los medios dicen que la libertad de expresión está en peligro”, comentó.

El excongresista remarcó que el hombre de prensa no comprobó si las frases, un total de 55 que su defensa calificó como difamatorias, que utilizó para su libro eran verídicas o no y tomando dichos de terceros.

“Me indignó cómo un joven periodista se pase noche tras noche escribiendo un libro sobre una persona tomando dichos de otras personas, sin haber comprobado si son ciertos o no”, protestó.

Acuña Peralta reiteró que Christopher Acosta nunca se comunicó con él pero que si lo hubiera hecho, habría aceptado una conversación con el periodista. Negó también que tanto su hijo Richard Acuña como el miembro de su partido, Luis Valdez, le habían avisado que Acosta quería contactarlo.