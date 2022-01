Aníbal Torres sobre procurador Daniel Soria: “Nunca he dicho que lo voy a destituir”

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se pronunció sobre el procurador general del Estado, Daniel Soria, luego de que anunciara que iba a revisar su expediente, pues no cumpliría con los requisitos para estar en el cargo. El funcionario de Estado aseguró que nunca ha mencionado que está en sus planea destituir al procurador.

“ Yo nunca pronuncié la expresión ‘destitución del procurador’. La revisión del expediente sí , porque se presentaron una serie de denuncias en medios periodísticos y también en las redes sociales sobre ese hecho”, aclaró durante la conferencia de prensa de balance de gestión 2021 y las perspectivas para el 2022.

En ese sentido, Torres Vásquez señaló que el caso ya se ha derivado a la Contraloría General de la República y él no tiene nada que ver con el asunto. Por tal motivo, indicó que, si el tema se está politizando, “ya tiene otros objetivos y otras finalidades”.

”En síntesis, nunca he dicho que lo voy a destituir y finalmente el asunto ha sido derivado a una institución autónoma, independiente, como es la Contraloría, que decidirá probablemente archivar ese expediente”, agregó.

Asimismo, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se mostró dispuesto a explicar esto en alguna comisión del Congreso de la República o en alguna sesión plenaria, luego de que el último 7 de enero Renovación Popular presentara una moción para que acuda al pleno.

“Ahora hay el pedido para que concurra a dar explicaciones al Pleno del Congreso. El Congreso tiene toda la facultad de hacerlo. Puede terminar con el mandato del ministerio inmediatamente. Yo no me voy a quejar”, dijo.

Sobre designación de Salaverry en Perupetro

En otro momento, Aníbal Torres se refirió a la designación del excandidato presidencial Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro e informó que esto también ya es investigado por la Contraloría.