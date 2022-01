Aníbal Torres sobre Salaverry en Perupetro: Contraloría está revisando el caso

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, evitó calificar la designación del ex candidato presidencial Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro. Asimismo, señaló que el tema ya está siendo revisado por la Contraloría General de la República y que este es el ente encargado para pronunciarse al respecto ante las críticas por el nombramiento en relación a que el excongresista no cumpliría con los requisitos para el cargo.

“Eso ya lo está conociendo el contralor general. Esto lo digo en términos generales, y no solo para el Sr. Salaverry... quien otorga esos cargos a una persona que no reúne los requisitos incurre en responsabilidad, y no solo civil, sino también penal. Y el que acepta el cargo también comete delito; eso no lo digo yo, lo dice el Código Penal”, declaró en conferencia de prensa.

En este sentido, el titular del Ministerio de Justicia señaló que no le corresponde pedir una investigación a la Contraloría, porque la institución ya anunció que verificará el cumplimiento de los requisitos para el nombramiento el último domingo: “No puedo pedir la investigación de Daniel Salaverry porque su designación ya está siendo investigada por la Contraloría”, agregó.

PUEDES VER: Congresista de Perú Libre protagonizó incidente al no presentar carnet de vacunación para entrar a un local

Contraloría verificará cumplimiento de requisitos en designación de Salaverry

El último domingo, la Contraloría anunció que investigará si en efecto el ex candidato a la presidencia cumple con los requisitos para ocupar dicho cargo. Por medio de su cuenta de Twitter, la institución confirmó que nombrará un equipo especializado para realizar las investigaciones respectivas.

“Acreditaremos un equipo de control que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos conforme a ley para la designación del presidente de Perupetro”, compartió en redes sociales.