RMP critica sentencia a Acosta: “El juez se acaba de traer abajo toda la jurisprudencia nacional”

La decisión del juez Raúl Rodolfo Jesús Vega de dictar sentencia contra el periodista Christopher Acosta continúa generando reacciones y pronunciamiento de sus colegas y otros políticos. Rosa María Palacios también habló al respecto y cuestionó este fallo a favor del excandidato presidencial César Acuña.

“El juez dice que los periodistas no pueden citar declaraciones de terceros si es que no la corroboran con fuentes confiables. Es decir, quien reporta es responsable de los dichos de un tercero. El juez se acaba de traer abajo toda la jurisprudencia nacional y supranacional”, escribió Palacios en su cuenta de Twitter.

Rosa María Palacios se pronunció sobre la setencia contra Christopher Acosta. Foto: Difusión

Esto debido a que como antecedente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al caso Herrera Hulloa, un periodista no puede ser condenado por citar lo que dice un tercero.

Horas antes, RMP en su programa Sin Guion había calificado el accionar de César Acuña como una ataque a la libertad de prensa.

“Cuando te citan a la lectura de sentencia significa que eres culpable. Dios no quiera que al juez se le ocurra que Christopher Acosta vaya a pasar un día en un penal, lo que salga se va a apelar. ¿Qué creen que ha pedido la defensa del señor Acuña? Que no se haga pública la lectura de la sentencia. Un político que aspira a ser presidente de la República no persigue a periodistas por publicar testimonios públicos sobre su persona”, sostuvo.

Finalmente, se conoció que la decisión del juez Jesús Vega fue de sentenciar al periodista Christopher Acosta a dos años de pena privativa suspendida por la denuncia presentada por César Acuña. Esto tras la publicación del libro Plata como cancha.

Además, el magistrado fijó en S/ 400.000 soles la reparación civil que deberán pagar el escritor y la editorial Penguim Random House a favor del excandidato presidencial.