María del Carmen Alva: “Espero que el Gobierno retroceda en designación de Daniel Salaverry”

La titular del Congreso, María del Carmen Alva, dijo esperar que el Gobierno del presidente Pedro Castillo retroceda en la decisión de designar como presidente del directorio de Perupetro al excongresista y excandidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, quien viene siendo cuestionado por varios legisladores tras ser nombrado en su nuevo cargo.

Esta manifestación se da luego de que se publicara, el último domingo, en El Peruano, la ley n°26225, Ley de Organización y Funciones de Perupetro S. A., que resuelve “ designar al señor Daniel Enrique Salaverry Villa en el cargo de presidente del directorio de Perupetro S. A. ”

Asimismo, la también parlamentaria de Acción Popular calificó de “lamentable” que el Poder Ejecutivo haya tomado en cuenta a Salaverry para dicho cargo, donde incluso la Contraloría va a realizar una investigación al respecto.

“ Espero que el presidente Pedro Castillo sea consciente del error que ha cometido y retroceda en este caso . La verdad es que ya estamos cansados de que estén nombrando funcionarios sin el perfil debido y sin la experiencia que se requiera para ese cargo”, refirió Alva al mencionado medio.

En otro momento, cuestionó que varios ministros “no han dado la talla” para el cargo, y que se espera cambios en diversos sectores, los mismos que fueron anunciados por el propio jefe de Estado durante las últimas reuniones con líderes de organizaciones políticas.

“Creo que es un pedido general (la realización de cambios). Lo he escuchado de distintos líderes políticos, organizaciones sociales y de la ciudadanía (…) No han dado la talla, no han tenido el perfil idóneo y no se ve el trabajo, ni soluciones”, resaltó.