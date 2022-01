Rocío Sánchez: “Walter Ríos no está calificado para acogerse a colaboración eficaz”

La exfiscal Rocío Sánchez, quien integró el equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, considera que el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos no estaba calificado para acogerse al beneficio de colaboración eficaz porque incumplía con las exigencias de las normas.

El último 30 de diciembre, el juez supremo Hugo Núñez Julca otorgó la colaboración eficaz a favor de Walter Ríos, luego de que el Ministerio Público informó que el exmagistrado había aportado información relevante sobre 40 casos de corrupción que involucran a más de 90 personas, entre exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), jueces, fiscales, exalcaldes, abogados y empresarios. Ríos recibió una sentencia de 12 años de cárcel, de un máximo de 30 años que le correspondía por los delitos que se le imputan.

“El juez supremo (Hugo Núñez Julca) no ha controlado el principio de legalidad, tampoco ha hecho una valoración de los medios probatorios. No ha habido un análisis de caso por caso. La Fiscalía expuso todos los hechos en un solo día. No ha habido debate. El juez suspendió la audiencia y luego emitió la sentencia. Todo fue superápido”, explicó Rocío Sánchez.

La exfiscal del caso Los Cuellos Blancos del Puerto expresó que el Código Procesal Penal es muy preciso sobre los requisitos para que un imputado se acoja a la colaboración eficaz, y que en el caso del expresidente de la Corte del Callao no se han acatado debidamente las exigencias.

“Desde el análisis de la norma, Walter Ríos no califica para colaborador eficaz, por lo tanto la sentencia (del juez supremo Hugo Núñez Julca) es ilegal. El Código Procesal Penal establece que, en el caso de los cabecillas, líderes y representantes de una organización, para recibir el beneficio de colaboración eficaz deben delatar a los integrantes de mayor jerarquía. Y él era juez superior”, apuntó Sánchez.

Exfiscal. Rocío Sánchez investigó a ‘Los Cuellos Blancos’. Foto: difusión

“El código también señala que los hechos que revela deben contribuir a desarticular la organización, y evitar la reiterancia o continuación delictiva. En el caso de líderes como él (Walter Ríos), los requisitos son mucho más exigentes porque debe entregar información sobre personas dentro de su jerarquía y de superiores a él”, apuntó la exfiscal.

De acuerdo con la sentencia del juez supremo Hugo Núñez, que le otorgó la colaboración eficaz a Walter Ríos, este ofreció información sobre actos delictivos presuntamente cometidos por los exmiembros del CNM Julio Gutiérrez Pebe y Guido Aguila Grados. Para la exfiscal Rocío Sánchez, los casos mencionados por Ríos ya eran conocidos y no debieron tomarse en cuenta en el proceso de colaboración eficaz.

El primer caso es sobre un audio en el que Julio Gutiérrez le dice a Walter Ríos que descalificó a una fiscal (Licely Tejada) para favorecer a otra persona que supuestamente pagó un soborno para ser designada fiscal en Tacna (Armando Mamani).

“El caso de Julio Gutiérrez se conoció desde el principio de la investigación (a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’). Ese delito ya la Fiscalía lo tenía ganado solo con la medida de interceptación telefónica. ¿Qué novedad ha aportado él (Walter Ríos) en este caso? Ninguno”, anotó Rocío Sánchez.

Comprometido. Ex-CNM Julio Gutiérrez Pebe. Foto: difusión

“Se dice que Ríos habló de la vinculación de la esposa de Julio Gutiérrez Pebe (Antonia Valdivia). Hasta donde sabemos ella era abogada de los casos relacionados con Enapu (Empresa Nacional de Puertos). Si fuera tan relevante, luego de tres años ella debería estar denunciada, pero no es así”, indicó la exfiscal.

El segundo caso que mencionó Rocío Sánchez está vinculado con una reunión de jueces de la Corte Suprema en el stud del hipódromo de Monterrico, perteneciente al empresario pesquero Óscar Peña Aparicio. La exfiscal, quien investigó el caso, afirmó que Walter Ríos no estuvo presente.

“En efecto, (Ríos) no intervino en esa reunión. Relata un hecho que se lo ha contado otra persona, porque el día que los jueces supremos se dirigieron en el stud de Óscar Peña para recibir las orientaciones de Guido Águila (expresidente del CNM), él (Walter Ríos) no estuvo. Fue otra persona, la secretaria de Guido Águila, la que declaró en mi despacho. Era ella quien estaba en el vehículo recogiendo a cada uno de los magistrados para ingresar al stud de manera progresiva. Esos hechos son parte de la colaboración eficaz de otra persona, no de Walter Ríos”, arguyó Rocío Sánchez.

En el stud. Expresidente CNM, Guido Águila. Foto: difusión

“Ríos no presenció los hechos. Como todos los demás, sabía qué había sucedido, pero no es un hecho que le correspondía delatar”, añadió.

“Todos los hechos que ha delatado son los negocios que realizaba en la Corte del Callao. Ha señalado a varios jueces, pero son de menor jerarquía. Lo otro que cuestiono es lo que no ha dicho, ha omitido la participación de otras personas”, concluyó.

La sentencia del supremo Hugo Núñez

De acuerdo con la sentencia del juez supremo Hugo Núñez Julca, el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos proporcionó información sobre presuntos actos de corrupción de exmiembros del CNM, el concurso de jueces supremos que desarrolló esta entidad y durante la gestión de César Hinostroza como titular y juez de la corte chalaca.

También informó sobre los casos de interferencia judicial que le requirió el empresario Mario Mendoza Díaz, y durante su gestión como presidente de la Corte del Callao, incluyendo compras y contrataciones.