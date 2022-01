Juan Silva: “No estoy dirigido por cuestión de censuras o problemas políticos”

En esta entrevista, el ministro de Transportes, Juan Silva, responde por los autos colectivos, la censura que la oposición quiere concretar en su contra, los cuestionados nombramientos en su cartera, las reuniones extraoficiales en la casa de Breña y la licitación del puente Tarata.

Un tema polémico es el padrón que abrió el MTC para que los vehículos colectivos puedan inscribirse. ¿Por qué considera que esta medida es buena?

Te explico: en realidad, no hay algo fuera de norma ni algo que pueda garantizar algún tipo de servicio. Simplemente es un diagnóstico. Toda entidad tiene derecho y la obligación de hacer un diagnóstico del tema que uno quiere tratar. Y eso está en función de la ley que aprueba el Congreso sobre el auto colectivo. Que además fue puesta ante el Tribunal Constitucional (TC), y el TC la ha viabilizado. Nosotros queremos hacer un diagnóstico para saber con quiénes tratamos, quiénes son y ver quiénes van y quiénes no (...). Nosotros le hemos dado esa responsabilidad a la Sutrán porque creemos que es la forma más democrática de actuar (...) Es mejor que lo haga un órgano independiente como la Sutrán.

¿Pero qué nos garantiza que la Sutrán no será flexible en esta evaluación?

Porque definitivamente esto va a pasar por filtros. Ellos cumplen con hacer el diagnóstico, entregar ese empadronamiento y luego el MTC toma posición y hace los filtros necesarios, a través de las páginas del MTC y de las instituciones donde emiten las placas, los brevetes (...). Eso no significa, en absoluto, que quien se inscriba será colectivero.

¿Es consciente de que en el país los taxis colectivos no tienen buena fama, no?

Soy consciente de eso y de la realidad del país. Es un problema nacional que viene de atrás. Alguien tiene que ponerse a pensar y buscar que ellos se formalicen, darles oportunidad para que ellos trabajen, pero de una manera ordenada, que garanticen su trabajo y las vidas. Tú sales y en cualquier carretera los encuentras. Ahora transitan y nadie les dice nada. Alguien tiene que ponerse al frente y empezar a formalizarlos. Y si no pueden formalizarse ni acceden a los requisitos que uno pone y las condiciones, tienen que salirse de las rutas.

Algunos cuestionaron que el Gobierno impulse esto en pandemia, cuando en los autos colectivos no se respeta el distanciamiento social.

Un ratito, tú no puedes decir que porque ya han hecho un padrón, van a contagiarse. El padrón no contagia. Lo interpretan mal. El padrón no da garantía de que ellos tengan que hacer auto colectivo o mover pasajeros. Es un diagnóstico. El padrón no contagia porque todavía no está en ejecución. Ese padrón entrará a un proceso de trabajo y quizás cuando salga, la pandemia ya no esté.

¿Tiene un cálculo de cuánto tiempo le tomaría a su sector verificar ese padrón?

Se ha dado un plazo, pero la Sutrán tiene que cumplir su trabajo. La idea es que dentro de los plazos entreguen ese padrón, que pasará por los filtros, y si en ese momento no cumplieron con hacerlo, se podrá ampliar (...) Uno quiere hacer un reglamento con base en la realidad. Antes se hacía de espaldas a la realidad.

Usted que me habla de conocer la realidad, ¿se subiría a un transporte colectivo?

Me he subido en reiteradas ocasiones como todo el mundo lo hace. Cuando viajo a provincia, por ejemplo, ahí, para subirte a las partes altas de la sierra o selva, no encuentras micros como en Lima. La gente tiene que saber que este proceso es excepcionando a Lima y provincias. Entonces, la persona que da datos falsos aquí en Lima debe ser cuestionada porque eso es una declaración jurada. Y uno no puede estar jugando con datos falsos. Para eso está trabajando un equipo.

¿Qué opina de la censura que impulsan en su contra desde el Congreso? Los argumentos son el tema de los autos colectivos y los nombramientos.

En primer lugar, hay gente que no toma en cuenta la realidad. En este caso, querer censurar a un ministro por hacer un empadronamiento que por primera vez reglamentará una norma partiendo de la realidad. En caso de las designaciones y los cuestionamientos a estas personas, he sido muy claro en el Congreso. Nosotros damos la buena fe para que la persona haga su declaración jurada, traiga sus antecedentes penales y judiciales. Pero a veces hay situaciones que no se ven en el currículum. ¿Qué es lo correcto? Corregir a tiempo porque hay personas que sí tienen derecho a trabajar, pero si omiten información, se les separa.

La discusión. La formalización de los autos colectivos. Foto: Marco Cotrina/La República

¿No se les pasó la mano? Estamos hablando de varios nombramientos, incluso hasta por antecedentes judiciales.

Antecedentes judiciales no. En este caso específico, te puedo explicar y he sido muy claro. Nosotros estamos abocados a corregir las cosas y si hubo algún error, hay que reconocerlo. Son errores administrativos que pueden ser subsanables y se han subsanado. En el trayecto uno va aprendiendo. Así podemos separar la paja del trigo.

¿El presidente Pedro Castillo conversó con usted sobre la moción de censura?

No, porque él sabe que nosotros estamos trabajando por el país. Y sobre esa censura, yo creo que en el Congreso hay gente suficientemente inteligente y que se da cuenta de que uno trabaja y está preocupado por la transitabilidad. Ellos no creo que accedan a eso. Pero por ahí hay personas que quieran llevar adelante esa acción, ya son varios intentos que han hecho. Y no es que nosotros estemos interfiriendo en esa situación. Yo los dejo a su libertad.

Dice que espera que haya inteligencia. Pero lo que hay, por ahora, son votos para censurarlo. ¿No le preocupa eso?

A mí no me preocupa, en realidad. Vengo aquí a trabajar y voy a trabajar hasta el último instante (...) Yo no estoy dirigido por cuestión de censuras o problemas políticos, mediáticos (...). No tengo tiempo para detenerme en ese tipo de cosas. Si ellos creen que está válido hacer eso, no me preocupa.

A fin de año había trascendido que el presidente estaba evaluando retirarlo del gabinete. ¿Usted sabe de esto?

No lo sé porque nunca me lo ha dicho. Todos los ministros estamos en evaluación como todo trabajador. Desde el momento en que tú ingresas a trabajar, te están evaluando. Si tú haces bien tu trabajo, continúas, si no, uno mismo debe darse cuenta y dar un paso al costado (...) Yo en eso apoyo al presidente, que evalúe a los ministros, y si en algún momento él cree que debemos darle la posta a otro, estamos plenamente convencidos.

¿El presidente o la primera ministra están dispuestos a defenderlo mediante una cuestión de confianza?

Eso tendrías que preguntarles a ellos. Nunca se ha tratado, nunca hemos conversado. Estamos trabajando y preocupados por el problema del país. Lo demás queda de lado. Esa situación (de la censura) no me interesa en absoluto.

Quiero pasar a otro tema, ¿le parece transparente que el Gobierno aún no entregue la lista de los visitantes a la casa de Breña?

Si me pides una opinión, prefiero que lo vea el Poder Judicial. No puedo interferir ahí.

¿A usted le parecería adecuado reunirse con otras personas fuera del MTC?

No, para eso está mi despacho. Yo debo atender ahí. Pero si un día vienen a mi casa a visitarme, nada me prohíbe que yo los pueda recibir porque es mi casa. Ahora, depende de los temas que trate. En casa voy a tratar temas personales y familiares, y todo lo que es público debe ser en la institución (...). No le veo nada malo, siempre y cuando no hagas nada malo. Ahora, sí compruebas que está mal, habrá que cuestionar, pero por ahora no sabemos nada. Está en manos de la justicia.

¿Usted conoce a la empresaria Karelim López?

Jamás y ni quiero conocerla.

¿No se ha reunido con ella?

Jamás y ni quiero conocerla.

¿Y en algún momento ha ido a la casa de Breña?

Antes de que sea presidente Pedro Castillo.

Si se comprueban hechos ilícitos, ¿su cartera suspende la licitación del puente Tarata?

Tú mismo lo has dicho: presuntamente. Si hablamos de presunción, yo creo que estamos hablando de una situación incierta y hay que ser más objetivo. Si producto de la investigación hay situaciones, en ese momento se tendrá que hablar (...) Puedo presumir muchas cosas, pero eso es una hipótesis. Hoy sabemos que ese proceso (de licitación) no tiene ningún vicio. Y que está dado como tal, pero personalmente en mi despacho lo que he hecho es ponerlo en manos de la Contraloría y de la Justicia. Dejemos que la Justicia haga su trabajo y a partir de eso podemos comentar.

Usted conocerá que en el caso Lava Jato el MTC fue uno de los ministerios más investigados por corrupción, ¿qué nos garantiza que esta vez no se repetirá esta figura?

Tú has dicho que ha sido. Hoy estamos en un proceso de cambio. Acá en el ministerio estamos buscando la forma de que nunca se repita ese tipo de situaciones (...) Si tuviéramos la oportunidad de continuar, yo pienso que en el transcurso de un año tendremos un ministerio limpio (...). Hubo, nadie lo va a negar, es una realidad, pero a partir de una realidad uno debe cambiar.

¿Pero una forma de cambiar no sería decir quiénes se han reunido en Sarratea?

No puedo hablar por él (presidente). Yo desconozco, no soy sabio. No estuve en el momento. Si fuera testigo, te lo diría. En realidad, yo no sé. Está en investigación, respetémosla.

¿Se siente cómodo en el gabinete con Mirtha Vásquez?

Yo trabajo 32 años en el sector público, toda la vida he tenido cargos directivos y siempre me he sentido bien con todas las personas que trabajo.

Con el tema de la censura, ¿no evalúa reunirse con las bancadas que están promoviendo su destitución?

No, al contrario, quiero demostrarles que yo sí estoy trabajando y les invitaría a que me acompañen en el trabajo (...) El Ejecutivo y el Congreso tienen que trabajar juntos, eso no significa estar metidos en situaciones ajenas al trabajo, sino la forma de transparentar la gestión del Ejecutivo y del Legislativo. El ministerio debe tener las puertas abiertas y lo tenemos. Mientras más participación hay, más transparencia hay. Cuando uno quiere hacer cosas indebidas se esconde o lo quiere hacer de manera individual. Nosotros trabajamos directamente con la gente.

Usted mismo lo ha dicho: cuando uno quiere es transparente y lo dice. Sé que no va a opinar sobre el tema, pero quería acotarlo porque hasta ahora nadie sabe qué pasó en Breña.

Por eso te digo, te repito y te pido que dejes que la Justicia haga su trabajo. Apoyemos a que la Justicia haga su trabajo. ❖

“Chinchero lo tenemos avanzado en un 32%”

¿Cuáles son sus principales objetivos para este 2022?

Muchos. Por ejemplo, avanzar con el proyecto de la Carretera Central , el de Chinchero lo tenemos avanzado en un 32% y otros que vienen cumpliendo los cronogramas, mantenimientos de carreteras a nivel nacional y proyectos nuevos que estamos enrumbando. Tenemos la Línea 2 que hay que continuarla. Queremos darle viabilidad también a la Línea 3, como también a los trenes de cercanía. Estamos viendo la forma de trabajar el tren de Tumbes a Tacna. Grandes proyectos. También tenemos los monorrieles que queremos implementar en seis regiones, y ya eso lo tenemos avanzado. El Gobierno de Pedro Castillo lo va a lanzar como obras de gran envergadura.

¿Y todo eso se puede lograr en un periodo presidencial?

Claro, los monorrieles se pueden lograr hasta en tres años. No son obras difíciles. Ahora, las que duren más, lo interesante es que nosotros continuemos el trabajo. Uno tampoco va a querer acumular. Si no lo empiezas, jamás se va a lograr. Lo importante es comenzar a hacerlo.

El presidente Pedro Castillo prometió que va a construir un aeropuerto en Chota, Cajamarca. ¿Esto es técnicamente viable?

El transporte aéreo se ha vuelto sumamente necesario para la gente. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y si hay la posibilidad, el clima y las situaciones técnicas lo permiten, ¿por qué no? Nosotros hemos formado una comisión de trabajo con las rondas campesinas y alcaldes distritales y provinciales para que ellos vean si se puede adaptar un aeropuerto y pueda tener las condiciones técnicas. Pues se puede hacer. Nada impide que las regiones y las provincias mejoren. Creo que es una buena intención del presidente darles a las provincias lo que merecen. Darles un aeropuerto no es un gasto. Es una inversión que permitirá que la población crezca.

Corríjame si estoy equivocado. Con ese aeropuerto, la región Cajamarca tendría tres, ¿verdad?

Claro, pero no es cosa de otro mundo porque Chota está a cuatro horas de Cajamarca y Chota es una provincia comercial. Además, hay centros turísticos en el distrito de Anguía y Tacabamba y otros distritos que tienen bastante atractivo. Podríamos, a partir de ahí, darle a la provincia de Chota un crecimiento económico a través del turismo.