Bellido revela que rechazó designar a Salaverry en Sedapal cuando fue jefe de la PCM

El congresita Guido Bellido (Perú Libre) reveló que, cuando fue presidente del Consejo de Ministros, rechazó designar a Daniel Salaverry con un puesto en Sedapal. El parlamentario cusqueño sostuvo que el perfil del hoy presidente de Perupetro no se ajustaba a los requerimientos del cargo.

“ No tenía la experiencia técnica profesional . Y segundo, no tenía tampoco la seriedad en el campo político. Era el planteamiento para Sedapal y nosotros —no solo mi persona, sino los ministros que en ese momento me acompañaban, cuatro ministros— habíamos indicado que no estábamos de acuerdo”, aclaró Bellido ante la prensa.

Sin embargo, evitó mencionar quién había realizado la propuesta de nombrar a Salaverry en Sedapal. Ante reporteros de distintos medios frente al Palacio Legislativo, Bellido no confirmó ni descartó que el planteamiento haya partido del presidente Pedro Castillo.

Bellido califica de “oportunista” a Salaverry

En otro momento de sus declaraciones, el congresista de Perú Libre criticó la reciente designación de Daniel Salaverry al frente de Perupetro. El parlamentario destacó la falta de experiencia en el sector y la trayectoria del excandidato presidencial en distintos partidos: APRA, Fuerza Popular y Somos Perú.

“Un poquito más de seriedad. La política se denigra con personajes que tienen esa trayectoria sinuosa. El tipo es individualista, no le interesa el programa, el ideario. Es prácticamente un oportunista más de la política ”, declaró Bellido ante la prensa.

Una resolución suprema publicada el domingo 9 de enero oficializa a Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro, en reemplazo de Seferino Yesquén León, quien manejó el cargo desde 2018. Su nombramiento generó críticas desde distintos sectores de la política nacional.