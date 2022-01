Pese a demanda y pedido de censura, abogado dice que Acuña no vulnera libertad de expresión

Enrique Ghersi, abogado del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, señaló que su patrocinado no estaría ganando “nada material” con la sentencia del Poder Judicial impuesta contra los periodistas Christopher Acosta, Jerónimo Pimentel y la editorial Penguin Random House por unos “supuestos daños” al honor de Acuña. Esto, pese al pedido de 100 millones de soles que hizo contra el periodista y los implicados.

De igual manera, para el letrado, quien anteriormente argumentó que el pedido de S/ 100 millones fue porque eso es lo que gana mensualmente su defendido, señaló que esta decisión del juez Raúl Jesús Vega, del 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia Lima, no va en contra de la libertad de expresión.

“(César Acuña) no gana nada material. La querella original fue con 100 millones de soles. El patrimonio es por Randon House. Una querella de ese tipo no tiene por qué inquietar (….). Esto tampoco es un problema de libertad de expresión, el libro se ha publicado. El libro se ha vendido, además con mucho éxito, de manera que ese no es el punto”, declaró en canal N este lunes.

En marzo del 2021, Christopher Acosta denunció el intento de censura contra el libro Plata como cancha, del cual es autor. En el documento, la denuncia de Acuña Peralta solicitaba “el retiro de los círculos comerciales” y reclama “la adopción de medidas necesarias para evitar la comunicación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos materiales”.

No obstante, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) finalmente rechazó esta solicitud.

Asimismo, en setiembre, César Acuña afirmó mediante un tuit respetar la libertad de prensa y expresión. Sin embargo, a raíz de la publicación del libro Plata como cancha, interpuso una querella por el presunto delito de difamación y el pago de una reparación civil de S/ 100 millones.

Acuña también aseguró que no iba a demandar a Christopher Acosta. Esto, en una entrevista con el periodista Marco Sifuentes durante la campaña electoral el 2021, pero esto no se cumplió.

“El único beneficio que busca el señor Acuña en este caso es la defensa del mantenimiento de su honor más allá de cualquier consideración u opinión en tema político”, mencionó Guersi.