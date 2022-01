Pimentel: “Sería interesante saber la posición de la facultad de periodismo de la UCV”

Jerónimo Pimentel, director general de la editorial Penguin Random House, y uno de lo sentenciados en la querella que interpuso el excandidato presidencial Cesar Acuña por el caso del libro Plata como cancha, comenta para La República sus impresiones tras la resolución del juez Raúl Jesús Vega. Anuncia apelar al fallo y su confianza de que el mismo sea revertido en una segunda instancia.

Durante la audiencia el abogado de Acosta apeló a la decisión del juez. Foto: Deysi Portuguez/URPI-LR

¿Qué opinas de esta sentencia que ha causado indignación al periodismo nacional e internacional?

Yo sigo pensando que, en segunda instancia, esto va a ser valorado de la manera que es: salvaguardar el derecho al periodismo de investigación al derecho fundamental de un periodista a citar fuentes. Tengo toda la confianza.

¿Sigues teniendo fe institucional en el Poder Judicial?

Yo sigo manteniendo fe institucional porque no pienso que los errores o desacuerdos que yo pueda tener con un fallo o un juez se pueda escalar a la institución. Creo que esto se va a corregir en segunda instancia y creo que va a ser valorado como lo que es, un caso emblemático en que se está tratando de intimidar a un periodista y a una editorial para que dejen de hacer periodismo y dejen de publicar periodismo , en el caso de la editorial. Estoy seguro que el Poder Judicial peruano no lo va a permitir.

¿Qué significa este fallo en primera instancia respecto a los derechos de la prensa?

La sentencia tiene argumentos que pueden ser utilizados perfectamente para atentar contra el ejercicio periodístico regular. En ese sentido, es una sentencia peligrosa y que debe tener un correctivo de inmediato en la instancia judicial que corresponda. El derecho a la cita es ampliamente reconocido entre las facultades que tiene el periodista para hacer su trabajo. Y el derecho a la publicación es uno que no puede ser restringido tratando de amedrentar a los directores o a los ejecutivos que trabajan en las editoriales con este tipo de querellas millonarias, escandalosas y aparatosas. Todo esto configura un patrón que es negativo para la cultura de la libertad del Perú.

¿Esperas que las entidades nacionales e internacionales se pronuncien?

Sí, sería ideal que se pronuncien todas las instituciones que sienten que tienen un rol en la salvaguarda de los derechos fundamentales de los periodistas. Sería ideal que también, a nivel nacional o internacional, se pronuncien al respecto. También sería interesante saber cuál es la posición de la facultad de periodismo de la Universidad César Vallejo, o de la rectora Beatriz Merino que fue defensora del Pueblo. Me intriga mucho saber cuál es su posición.

César Acuña busco impedir la circulación del libro a través de Indecopi, pero no logró su objetivo en primera instancia. Luego fue por la vía judicial. Foto: La República

¿Cuál es el objetivo que persigue César Acuña en este caso?

Me parece que el objetivo inicial fue impedir la circulación del libro. Esto no se pudo porque la acción que impusieron en Indecopi no tuvo éxito, al menos en primera instancia. Me parece que lo que quisieron hacer es castigar a los que publicaron al libro y, por supuesto, al periodista que hizo la investigación. Yo veo un patrón de, primero, impedir que se difunda el trabajo periodístico y, después, castigar a quienes lo hicieron.

¿Qué mensaje das a la comunidad periodística y a la sociedad sobre este caso?

Que lean periodismo. Que los ciudadanos traten de informarse con periodismo de calidad que apoyemos todas las investigaciones periodísticas y que no nos dejemos amedrentar por este tipo de intentonas de censura porque no prosperarán . Nosotros estamos convencidos de que tenemos la razón y lo demostraremos en las instancias correspondientes.

El juez fue el encargado de dar lectura a la sentencia de Christopher Acosta por la querella seguida por César Acuña. Foto: Justicia TV

DATO: La editorial Penguin Random House, también involucrada en el caso como persona jurídica, emitió un comunicado en el que informan que impugnaron la sentencia emitida. “Creemos y fomentamos el ejercicio libre y responsable de la libertad de expresión, razón por la que no encontramos sustento fáctico o jurídico en el fallo emitido por el juez Vega”, se lee en su pronunciamiento.