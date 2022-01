RMP sobre César Acuña: “Un político que aspira a ser presidente no persigue a periodistas”

La libertad de prensa está bajo ataque, así lo señaló Rosa María Palacios, quien se refirió a los casos de los periodistas Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha y querellado por César Acuña, y Pedro Salinas, quien por su libro Mitad monjes, mitad soldados en coautoría con Paola Ugaz publicado en el 2015, viene siendo investigado y perseguido por el Sodalicio.

RMP sostuvo que este fin de semana el acoso sobrepasó los límites. La casa del periodista Pedro Salinas fue allanada por una denuncia que no posee sustento alguno.

En el 2018, la empresa de comunicaciones Chicac, dirigida en ese entonces por Salinas y Freddy Chirinos, fue contratada por el Ministerio Público para prestar un servicio de organización de dos eventos que involucraban a medios de comunicación, donde el exfiscal de la Nación Pedro Sánchez daría explicaciones del caso Lava Jato.

Periodista Pedro Salinas.

PUEDES VER: Juez debe dar hoy sentencia en caso de Acuña contra periodista Acosta

“¿Cuál es el delito? Un x, un ciudadano interesado denuncia a Pedro Salinas por prestar ese servicio por colusión agravada, delito gravísimo; es decir, un funcionario público, en este caso el exfiscal de la Nación, se pone de acuerdo para defraudar al Estado peruano”, explicó.

Para la letrada, este caso debió ser archivado inmediatamente por el fiscal Víctor Vidal Fernández. No obstante, junto a los jueces Sánchez Espinoza, Meneses Gonzales y Vásquez Arana se dio luz verde para allanar el domicilio ubicado en Mala de Pedro Salinas.

“A las 4.30 a. m. se han metido más de 20 personas de la Fiscalía con policías, casi le matan a sus dos perros, que son grandes, pero mansos, querían escaparse porque dejaron la puerta abierta. Pedro dice que que estas personas agitaban los libros de su biblioteca porque de ahí iban a caer las supuestas facturas (...) El Sodalicio está también detrás de esto, ganas de amedrentar, de hacer miserable la vida de la gente”, precisó.

Caso Acuña vs. Acosta

Desde las 9.30 a. m. se dio lectura de la sentencia en el proceso de querella interpuesto por el líder de Alianza para el progreso, César Acuña, conta el periodista de investigación y autor del libro Plata como cancha, Christopher Acosta, donde recoge información pública y testimonios de familiares y allegados del excandidato presidencial.

“Cuando te citan a la lectura de sentencia significa que eres culpable. Dios no quiera que al juez se le ocurra que Christopher Acosta vaya a pasar un día en un penal, lo que salga se va a apelar. ¿Qué creen que ha pedido la defensa del señor Acuña? Que no se haga pública la lectura de la sentencia. Un político que aspira a ser presidente de la República no persigue a periodistas por publicar testimonios públicos sobre su persona”, dijo RMP.

César Acuña fue dos veces congresista, dos veces alcalde de Trujillo, ha sido gobernador regional de La Libertad. Foto: Ellider.pe

De ser sentenciado, la letrada sostuvo que Acosta puede ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde tendría altas posibilidades de ganar el caso.

Sin embargo, quien sí tendría grandes repercusiones sería César Acuña durante las próximas elecciones presidenciales al verse mellada su imagen por este intento de censura.