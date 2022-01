Betssy Chávez anunció su incorporación a la nueva bancada Perú Democrático

Betssy Chávez anunció que se une a la bancada Perú Democrático, creada la semana pasada y donde están también Héctor Valer, Hamlet Echeverría, Carlos Zeballos, Luis Kamiche y Guillermo Bermejo. “Muy contenta con mis colegas por un nuevo inicio”, escribió la ministra en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Chávez señaló que continuará trabajando con sus colegas a “favor de todos los peruanos”.

El último 7 de enero, los exlegisladores de Acción Popular, Somos Perú y Perú Libre conformaron esta nueva bancada con la finalidad de asumir todas las responsabilidades que les corresponde.

La también ministra de Trabajo, Betssy Chávez, confirmó que se acaba de unir a la nueva bancada Perú Democrático junto a Guillermo Bermejo. Foto: @BetssyChavez / Twitter

En conversación con La República, el vocero de Perú Democrático, Héctor Valer, apuntó que la nueva agrupación política tuvo su origen en un análisis de la situación actual del Congreso y las deficiencias en su conducción. Valer explicó que hubo conversaciones previas entre los integrantes del nuevo grupo parlamentario incluso antes de que presentaran su renuncia a sus anteriores bancadas.

Cartha de adhesión de Betssy Chávez a la bancada de Perú democrático. Foto: Difusión

De acuerdo con el acta de constitución de la nueva bancada, Perú Democrático informó que dentro de sus ideas principales están la preparación de una nueva Constitución, la promoción de iniciativas legislativas estructurales del Estado y la recuperación de la imagen institucional del Congreso de la República.

¿Quiénes conforman Perú Democrático?

Hasta el momento, los integrantes de Perú Democrático son Héctor Valer (ex Somos Perú), Hamlet Echeverría (ex Perú Libre), Carlos Zeballos (ex Acción Popular), Luis Kamiche (ex Perú Libre), Guillermo Bermejo (ex Perú Libre) y Betssy Chávez (ex Perú Libre).