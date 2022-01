¿Qué propone Perú Democrático como nueva bancada?

El último viernes 7 de enero, los parlamentarios Héctor Valer, Hamlet Echeverría, Carlos Zeballos, Luis Kamiche y Guillermo Bermejo, intergrantes del nuevo grupo parlamentario Perú Democrático, presentaron el acta de constitución de nueva bancada a la Oficialía Mayor del Congreso de la República con la finalidad de asumir todas las responsabilidades y derechos que les corresponde.

Perú Democrático sería entonces la décima agrupación política en el Congreso y se sumaría a Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza por el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú y Podemos Perú. Los legisladores del Partido Morado, que cuenta con solo tres integrantes, fueron retirados de las comisiones ordinarias de las que formaban parte al no pertenecer a ninguna bancada.

¿Cómo nace la bancada de Perú Democrático?

En conversación con La República, el vocero de Perú Democrático, Héctor Valer, apuntó que la nueva agrupación política tuvo su origen en un análisis de la situación actual del Congreso y las deficiencias en su conducción. Valer explicó que hubo conversaciones previas entre los integrantes del nuevo grupo parlamentario incluso antes de que presentaran su renuncia a sus anteriores agrupaciones.

“ Sí, claro (que hubo conversaciones previas). Es un proceso de maduración porque una bancada no puede salir de la noche a la mañana . Siempre ha habido conversaciones entre todos los congresistas en relación a cómo se está conduciendo el país, el Congreso, qué ley se aprueba, etc. Como consecuencia de esas conversaciones, hemos concluido fundar la bancada de Perú Democrático”, señaló el congresista.

¿Quiénes conforman Perú Democrático?

Hasta el momento, los integrantes de Perú Democrático son Héctor Valer (ex Somos Perú), Hamlet Echeverría (ex Perú Libre), Carlos Zeballos (ex Acción Popular), Luis Kamiche (ex Perú Libre) y Guillermo Bermejo (ex Perú Libre). Sin embargo, Valer dejó abierta la posibilidad de nuevas incorporaciones e indicó que la más próxima podría ser la actual ministra del Trabajo, Betssy Chávez.

“ Es posible que la congresista Betssy Chávez se incorpore a la bancada, pero está en decisión de ella hacerlo en el momento que crea oportuno. Al parecer, ella sería la próxima incorporación. Hay otros nombres, pero no precisos. No lo ha hecho hasta ahora porque el día que firmamos el acta tenía un compromiso importante, pero ha manifestado su deseo de participar”, aseveró.

¿Qué propone Perú Democrático como nueva bancada?

De acuerdo con el acta de constitución de nueva bancada, Perú Democrático informó que dentro de sus ideas principales están la preparación de una nueva Constitución, la promoción de iniciativas legislativas estructurales del Estado y la recuperación de la imagen institucional del Congreso de la República.

“ Hemos llegado a la conclusión de que que el Congreso debe impulsar la nueva Constitución , pero que el cambio no puede ser un sobresalto, no puede ser violento. Hay que preparar el momento constituyente sin pasar por el escenario de Chile, porque en Chile se encendieron iglesias, destrozaron monumentos, hubo derramamiento de sangre. Nosotros no queremos ese escenario, sino viajar por el Perú para informar y concientizar cómo se construye una Asamblea Constituyente con miras a una nueva Constitución”, explicó el parlamentario.

Asimismo, el vocero de la nueva agrupación política mencionó uno de los puntos que se modificarían en caso proceda la creación de una Asamblea Constituyente para redactar la nueva Carta Magna.

“Habrá cambios fundamentalmente en lo relacionado a la exploración y explotación de los recursos económicos del país. Hay un capítulo que está pasando desapercibido: el artículo 89, relacionado a las comunidades campesinas, que son grandes terratenientes. Hay de tres características, de las cuales dos de ellas están dedicadas al tráfico ilícito de tierras y solo una a conservar el patrimonio. Lo que se quiere modificar ahí es la figura de los comuneros para sean propietarios de las tierras que poseen y se conviertan en sujetos de crédito ”, puntualizó.

Por otro lado, con respecto al proyecto de ley presentado por la congresista Sigrid Bazán para modificar la vacancia presidencial en el Reglamento del Congreso, consideró más importante definir la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral.