¿La regionalización ha fracasado II?

Federico Rosado

Docente

La gestación de la república peruana estuvo acompañada del centralismo limeño. Por eso se hará famosa una ciudad que lucharía activamente contra él. Arequipa, así, se ganaría el título de regionalista; no por su afán de desmembrarse del territorio peruano o de un deformado etnocentrismo.

Es vital subrayar que el regionalismo arequipeño obedece a una confrontación económica protagonizada por empresarios mistianos que vieron cómo Lima pretendía absorber la riqueza nacional.

Este anticentralismo, además de ser económico, tuvo un componente intelectual y político. No eran poses belicosas. Se inició con empresarios bien españolizados y luego incorporó cultivados personajes de la clase media, sin prescindir de figuras nítidas de la Iglesia Católica.

Dos nombres para demostrar lo anotado: Francisco Mostajo y el Dean Valdivia.

Por eso la frase del historiador Basadre: “Arequipa era una pistola apuntada al corazón de Lima”.

Pero, este histórico regionalismo no pecó de mirarse el ombligo. Arequipa tenía una clara mirada al espacio surandino del Perú. Que, por cierto, se beneficiaba más, no hay duda; basta revisar los trabajos de Flores Galindo; pero eso no le restaba ser la cabeza de una lucha directa contra el centralismo limeño.

Deberíamos decir la pelea era completa: económica, política, intelectual y hasta religiosa. Por supuesto, con respaldo popular.

¿Por qué no cuajó esa propuesta descentralista?

Es como preguntar, ahora: ¿ por qué no se protesta contra el centralismo que margina, posterga, maltrata?

Un alcalde se tiene que ir a encadenar al ministerio de economía para que le den dinero para obras.

Una persona enferma debe viajar a la capital, porque en su ciudad no tiene ninguna opción, salvo morir.

Los impuestos que recaudan los supermercados limeños y extranjeros que funcionan en la ciudad se registran como pagados en Lima; en la próxima compra mire la boleta y vea qué dirección aparece. (Continuará)