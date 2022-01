Mirtha Vásquez: El Gobierno no habló de retirar al procurador Daniel Soria

La primera ministra, Mirtha Vásquez, aseguró que el Gobierno no será represivo con el procurador general del Estado, Daniel Soria, quien promueve que la Fiscalía investigue al presidente Pedro Castillo por sospechas de corrupción. Esto pese a que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, anunció que indagará en el expediente de designación de Soria para ver si cumplió con los requisitos necesarios.

“De parte del Ejecutivo, creo que estamos todos de acuerdo con respetar la independencia. Hubo algunos comentarios respecto a la actuación del procurador que venían de quien está asumiendo la defensa del presidente de la República, pero, digamos, el Ejecutivo no va a actuar de manera represiva contra ninguna autoridad. Creo que lo importante es respetar la independencia”, dijo Vásquez en Moquegua luego de una sesión del Consejo de Ministros.

“Hay un pedido por parte de la defensa de revisar alguna actuación del procurador. Como el procurador depende del Ministerio de Justicia, pues el ministro ha expresado que podría acceder a esta solicitud, pero eso no se debe interpretar como una interferencia, tampoco como una persecución. Nadie ha anunciado que se va a retirar al procurador”, añadió.

Torres ha anunciado que se indagará si el nombramiento de Soria había sido regular, pese a negar que se le vaya a destituir por denunciar a Castillo. “No va a ser removido por la denuncia, repito, no obstante que en la denuncia hay cosas muy extrañas (...), no es por eso. Ahora lo que está saliendo no solamente por el defensor del presidente sino por otras personas es que no habría reunido los requisitos para ser procurador. Yo no estoy diciendo que no reúne y tampoco estoy diciendo que reúne. Hay que investigarlo”, dijo en RPP.

De este modo, Vásquez pone paños fríos sobre la indagación a Soria anunciada por Torres, que dejaba abierta la posibilidad de una destitución, aunque alegando que no sería una venganza por denunciar a Castillo.

Sin lista

Respuesta. El secretario de la presidencia adujo que “es legal y materialmente imposible” dar la lista de visitantes del predio de Breña que usaba el presidente Pedro Castillo, en respuesta a un pedido de la congresista Norma Yarrow. Ella anunció que insistirá.