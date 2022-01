Fuerza Popular: Alejandro Aguinaga y Juan Lizarzaburu dan positivo a COVID-19

Los congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga y Juan Lizarzaburu, anunciaron que se contagiaron de la COVID-19. En las últimas semanas, los casos de coronavirus en el Congreso de la República fueron en aumento, razón por la que la Mesa Directiva que preside María del Carmen Alva tuvo que reforzar sus medidas sanitarias.

Con estos nuevos casos, en menos de un mes, son once los parlamentarios que han confirmado que dieron positivo a COVID-19. A través de sus redes sociales, los congresistas precisaron que se encuentran aislados con un estricto control sanitario.

“ Habiendo presentado fiebre, tos, dolor de garganta síntomas compatibles con COVID-19, hoy recibí resultado de mi prueba molecular la cual es positiva, estoy en aislamiento, bajo estricto control sanitario ”, escribió Aguinaga en su cuenta de Twitter.

El congresista Alejandro Aguinaga se pronunció a través de sus redes sociales.

“ Quiero contarles que he dado positivo a COVID-19. Estoy bien, con síntomas leves. Siguiendo los protocolos me mantendré en aislamiento por los días que corresponda y Dios mediante superaré este momento para poder seguir con mis actividades cuídense mucho y no bajen la guardia ”, indicó Juan Lizarzaburu en su Twitter.

El congresista Juan Lizarzaburu informó de su situación a través de su cuenta de Twitter.

Casos de COVID-19 en el Congreso

El Congreso decidió reforzar sus protocolos de seguridad luego de que la congresista Sigrid Bazán, de la bancada de Juntos por el Perú, diera a conocer el 18 diciembre de 2021 que se había contagiado de COVID-19.

Posteriormente, los congresistas Guillermo Bermejo (Perú Democrático), Alejandro Cavero (Avanza País), Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso), Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), Héctor Acuña (Alianza para el Progreso), Diana Gonzáles (Avanza País), Hernando Guerra García (Fuerza Popular) y Rosselli Amuruz (Avanza País) también anunciaron que contrajeron el virus de la COVID-19.