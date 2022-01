Cerrón: “Torres en la práctica ejerce el papel de premier, pero genera anticuerpos al presidente”

Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, reiteró su animadversión al ministro de Justicia, Aníbal Torres, pues señaló que este actúa como primer ministro sin serlo y que debido a sus comentarios crea “anticuerpos” contra el presidente Pedro Castillo. Asimismo, lo acusó nuevamente de alejarlo del grupo político oficialista.

“ Ministro de Justicia, Aníbal Torres Vásquez, en la práctica ejerce el papel de Premier, pero genera anticuerpos al Presidente , es responsable de apartarlo de Perú Libre y de haberlo desprovisto de su base social sólida. El ministerio necesita reorganización e innovación”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

Los roces entre el titular del Minjus y el exgobernador de Junín sentenciado por corrupción vienen desde meses atrás. Incluso, en una entrevista en setiembre del año pasado, Torres manifestó que Cerrón era una mala influencia para el Gobierno al afirmar que él no tenía injerencia alguna en temas de Estado.

“ Para mí, Vladimir Cerrón sí es una influencia dañina para el Gobierno, porque nadie puede tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la Constitución que define quiénes gobiernan . No pueden estar ahí personas que no han llegado democráticamente”, sostuvo en aquella ocasión.

Tras ello, el secretario general de Perú Libre respondió calificando al ministro de Justicia como un “impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre” y aclaró que el partido “sí tiene responsabilidad ante el pueblo”, dado que “llevó al Presidente al gobierno”. Por ello, argumentó, exigía resultados en la gestión del jefe de Estado.

Bancada de Perú Libre salió en defensa de Cerrón

En ese momento, se sumaron a la discusión integrantes de la bancada de Perú Libre, quienes a través de un comunicado hicieron público su rechazo a las declaraciones de Torres respecto a Vladimir Cerrón.

PUEDES VER: Desde el 2020 se cuestiona el perfil del procurador Daniel Soria