Ugaz sobre cuestionamientos a procurador Soria: “Crea una sensación de que algo se está pudriendo entre Palacio y Breña”

Tras el anuncio de la investigación preliminar en contra de Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión agravada, se ha abierto un debate sobre cuáles son las competencias que tiene el Ministerio Público sobre el proceso por los ascensos militares, el puente Tarata y la licitación de Petroperú.

El exprocurador José Ugaz señaló que la Fiscalía ya ha emitido una resolución que sustenta que es facultad de este organismo iniciar la investigación, pero con el impedimento de avanzar con el proceso para no romper con la inmunidad presidencial.

El abogado recordó que el artículo 99 sostiene que altos funcionarios, entre ellos el presidente, pueden ser materia de acusación constitucional. No obstante, aclaró que el 117 especifica que esta imputación solo se puede dar por cuatro circunstancias: traición a la patria, cierre del Congreso, no convocar a elecciones o impedir la reunión o funcionamiento de las instituciones del Estado.

“El problema de fondo, para mí, es que hay que modificar ese artículo constitucional. Creo que una de las soluciones es lo que plantea la congresista Susel Paredes, que es incorporar al 117 los delitos de corrupción”, explicó.

Asimismo, resaltó la gestión de Zoraida Ávalos. Según Ugaz, la fiscal de la Nación ha dado un paso más que sus antecesores, ya que antes del caso Martín Vizcarra, la institución en cuestión nunca había abierto una investigación preliminar a un mandatario.

Durante el programa Claro y directo, Álvarez Rodrich recordó que Karelim López y Bruno Pacheco no poseen este tipo de inmunidad, por lo que sus declaraciones podrían complicar el caso para Pedro Castillo. José Ugaz señaló que, de ser este el caso, el proceso de vacancia sería exitoso.

“La suma de indicios se van a convertir en prueba y ahí el presidente estará en serios apuros”, dijo.

El especialista también criticó la solicitud del abogado de Castillo Terrones, Eduardo Pachas, de destituir al procurador general de la República, Daniel Soria.

“Le hace un favor al presidente porque lo único que está generando es una sensación ciudadana de que el presidente es culpable (...). Conozco al procurador Soria y me parece una persona seria, técnicamente solvente y no me imagino al doctor Soria riéndose del presidente de la República. Todo esto crea una sensación de que algo se está pudriendo entre Palacio y Breña”, expuso.

Por otro lado, el exprocurador reafirmó que el Gobierno de Pedro Castillo no tiene políticas anticorrupción. Agregó que, en estos cinco meses, solo ha existido demagogia y discursos populistas típicos de un jefe de Estado.

“Lo peor de todo es que el presidente no se da cuenta o actúa con un cinismo extremo porque él sostiene que es una persona honesta, que siempre ha actuado en función a sus valores, pero su entorno es totalmente tóxico”, indicó.