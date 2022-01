Percy Mayta Tristán: “Nuestro problema son los no vacunados”

Este martes 4 de enero, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, oficializó el inicio de la tercera ola de la COVID-19 en el Perú, donde ómicron sería la variante predominante.

Percy Mayta Tristán, investigador de la Universidad Científica del Sur, precisó que la ciudadanía depende de tres componentes: el virus, la respuesta del cuerpo y la atención del sistema de salud, la cual ha mejorado en estos dos años de pandemia, pero aún no se daría a basto con un incremento sustancial de infectados.

El experto alegó que es probable que delta sea desplazada en pocos días por ómicron, la cual se volvería la variante predominante. Agregó que, según evidencias científicas, se ha demostrado que esta mutación del coronavirus tiene bajas probabilidades de causar daño pulmonar.

“Es menor, no es que no haya. Las personas que tienen dos dosis tienen la protección alta contra la enfermedad y la muerte. Entonces, si hablamos de una variante que es menos grave y estoy protegido con mis tres dosis, me dará una versión leve o asintomática”, explicó.

Aunque existe un 80% de la población objetivo vacunada con dos dosis, aún hay un 20% de peruanos que no han sido inmunizados. De ser infectados, esto generaría graves problemas para el sector Salud.

“Nuestro problema son los no vacunados o con esquema incompleto”, precisó.

La variante económica

Diego Macera es director del BCR. Foto: captura de LR+

Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno para frenar al avance de la tercera ola de la COVID-19 ha aumentado la preocupación por la reactivación económica planeada para este 2022.

Diego Macera, director del BCR, alegó que Lima es una de las ciudades más golpeadas por la pandemia, lo cual implica altas tasas de desempleo, empleo informal y menores salarios.

“Lima está bien lejos de alcanzar los niveles que teníamos en prepandemia (...). No nos estamos recuperando a la velocidad que hubiéramos querido”, aseguró.

Aunque señaló que la inflación sí es un fenómeno mundial y que el Perú pasa por una situación similar a Chile o Colombia, el alza del dólar sería responsabilidad de la incertidumbre política que ha generado el Ejecutivo.

Según su análisis, la subida del billete verde más abrupta fue tras el nombramiento de Guido Bellido como primer ministro.