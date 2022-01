César Combina acusa a Palacio de Gobierno de “la patraña”, pero no aclara denuncias

Con información de Edvan Ríos, Portal Central, de Huancayo

“Esta denuncia viene de Palacio de Gobierno. Viene de la región Junín con la autorización de Palacio de Gobierno”, afirmó el excongresista César Combina, sin aclarar los cargos que se le formulan sobre el pedido de pagos a alcaldes para ayudarlos a financiar sus proyectos.

De esa manera, con varias acusaciones y victimizándose, el exparlamentario de Alianza para el Progreso y ahora posible candidato de Fuerza Popular al Concejo de Lima hizo su defensa. Aseguró que todo “es una patraña dirigida por Perú Libre y Palacio de Gobierno”.

Pese a que el entrevistador de Canal N le dijo que lo que hacía era una presunción y le pidió pruebas de lo que decía, Combina se limitó a añadir: “Es una denuncia política que se hace a las dos horas de lanzar nuestra precandidatura”.

Antes, en una nota de prensa, rechazó la denuncia de pagos a burgomaestres. “Se ha hablado de alcaldes, pero ninguno ha sido identificado. Y si existiera algún alcalde que se haya prestado para esta patraña, voy a denunciarlo por difamación, porque no he recibido dinero de ninguna autoridad cuando he sido congresista”, sostuvo.

Parlamento. La denuncia contra Combina tiene que ver con los tiempos cuando era legislador. Foto: difusión

“Yo lo hice en su cuenta”

En tanto, uno de los alcaldes se manifestó en la página web de noticias Portal Central de Huancayo. Este medio de internet reveló los pedidos de dinero que el entonces congresista hizo a diversos alcaldes para promover que sus proyectos sean incluidos en la Ley de Presupuesto del 2021. Esto fue lo que dijo: “El depósito (de 45 mil soles) yo lo hice en su cuenta, en dos partes. Una cuenta del Banco de Crédito, decía César Augusto Combina Salvatierra. Ese está, ese reporte puede pedirse al banco, va a salir, no lo puede negar”.

“Somos varios alcaldes, un montón. En Huancavelica hay varios. El modus operandi de él ha sido captarnos a todos. A los primeros que ha captado son los que éramos de su línea, de Caminemos Juntos por Junín. Nos llamó y nos han pedido a todos, pues”, refiere uno de los denunciantes.

Los alcaldes de Pasco, Huancavelica y Junín han hablado con la prensa bajo anonimato, por temor a las represalias legales que este tema les pueda causar.

Unos le habrían entregado dinero de las municipalidades, otros de ahorros familiares y personas. También hay, señalan las fuentes, quienes recurrieron a empresarios, que luego se beneficiarían con la adjudicación de una obra.

“Entonces yo le di dinero de mis ahorros, le iba a dar para dos proyectos. Pero no me alcanzó el dinero. Me preste de mis papás, que hasta ahora me hacen lío cada vez que se acuerdan. Le di 45 mil. El depósito yo lo hice en su cuenta, en dos partes. Una cuenta del Banco de Crédito”, decía César Augusto Combina Salvatierra. “Ese reporte está, se puede pedir al banco”, subraya uno de los testigos.

Los alcaldes refieren que César Combina y su principal colaborador, Edgar Nestares, le habría solicitado una “seña”, una “prima” como enganche para promover que sus proyectos ingresaran a la Ley de Presupuesto. La “seña” era de entre 20 mil hasta 50 mil soles, por obra. Algunos alcaldes han dado hasta por cuatro obras un total de 200 mil soles.

Otra de las fuentes dice que puede haber pedidos de mayores montos de dinero. “Nos dijo, ‘mire, señor Alcalde, hasta hace dos meses yo estaba pidiendo la seña, 20 mil soles, pero ahorita que ya estamos cerca, ahorita me das el 5% del total (del costo de la obra). Mira, así como tú hay un montón de alcaldes que están esperando, si quieres das el total del 5%, sino allí queda’”, recuerda el testigo.

Amenaza con denunciar a alcaldes

La fiscalía supraprovincial para casos de corrupción evalúa iniciar investigación preliminar, aclarar los posibles actos de corrupción en el negociado con la Ley de Presupuesto del 2021.

En el Parlamento, la congresista Margoth Palacios (PL) pidió crear una comisión investigadora. La propuesta fue respaldada por APP, informó su secretario general, Luis Valdez.

Los alcaldes denunciantes señalan que confiaron en Combina para lograr el financiamiento de sus proyectos. “¿Cómo podíamos desconfiar? Formaba parte de la Comisión de Presupuesto. Era vocero de su bancada. Aprovecha eso para que tuviéramos confianza”.

